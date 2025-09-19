Погода в Одессе на 19 сентября: теплая, без осадков, море остынет

Люди гуляют возле Оперного театра. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 19 сентября, в Одессе будет хоть и не летняя, но достаточно теплая температура. Осадков синоптики не прогнозируют. Море станет значительно прохладнее, чем в предыдущие дни.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха днем поднимется +21...+23 °C, ночью +12...+14 °C. Также ожидается немалый ветер, 9-14 м/с.

Погода в Одесской области

В области также прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха будет достигать +29...+24 °C. Видимость на автодорогах хорошая.

Погода в Одессе и области. Фото: скриншот гидрометцентр

Какая температура морской воды

Море уже не порадует теплой водой. Его температура упадет до +18...+19 °C. Поэтому насладиться купальным сезоном уже не получится.

Пожарная опасность в Одесской области

Погодные условия в Одесской области сегодня будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.

