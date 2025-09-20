Погода 20 сентября: теплая температура и отсутствие осадков, море теплее

Люди на одесском пляже. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 20 сентября, ожидается достаточно теплая температура. Осадков синоптики не прогнозируют. Море также будет теплее чем вчера. Однако в области температура может упасть до +8 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Температура воздуха днем поднимется +23...+25 °C, ночью +14...+16 °C.

Погода в Одесской области

В области также будет переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха будет достигать +22...+27 °C. Видимость на автодорогах хорошая.

Погода в Одессе и области. Фото: скриншот гидрометцентр

Какая температура морской воды

Море также станет несколько теплее. Его температура поднимется до +19...+20 °C. Поэтому желающие еще могут успеть позабавиться на пляже.

Пожарная опасность в Одесской области

Погодные условия в Одесской области сегодня будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.

