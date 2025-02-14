Затори на кордонах України — деталі

Затори біля Джурджулешть. Фото: скриншот

У п'ятницю, 14 лютого, на трасі Одеса — Рені спостерігаються невеличкі затори, а на прикордонних пунктах пропуску в Одеській області збираються черги. Мандрівникам до сусідніх країн доведеться затриматися на декілька годин для проходження митного пункту.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор перед КПП. На останній ділянці він сягає декількох кілометрів, тому рух транспорту дуже ускладнений. За даними сервісу, подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" наразі перевантажена фурами, черга яких сягає декількох кілометрів. Проте на КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд та в'їзд немає.

Затори до Паланки. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На цей час спостерігається скупчення машин у межах Сарати і в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також утруднений рух поблизу села Кринички, оскільки там ще ведуться ремонтні роботи дорожнього полотна.

Затор біля Орлівки. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про штрафи за моргання фарами на дорозі. А також про плани з будівництва траси Миколаїв — Одеса.