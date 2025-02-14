Затори на кордонах України — деталі

Час виїжджати зараз — затори на кордоні з Одеською областю
У п'ятницю, 14 лютого, на трасі Одеса — Рені спостерігаються невеличкі затори, а на прикордонних пунктах пропуску в Одеській області збираються черги. Мандрівникам до сусідніх країн доведеться затриматися на декілька годин для проходження митного пункту.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор перед КПП. На останній ділянці він сягає декількох кілометрів, тому рух транспорту дуже ускладнений. За даними сервісу, подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" наразі перевантажена фурами, черга яких сягає декількох кілометрів. Проте на КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд та в'їзд немає.
Затори до Румунії
На цей час спостерігається скупчення машин у межах Сарати і в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також утруднений рух поблизу села Кринички, оскільки там ще ведуться ремонтні роботи дорожнього полотна.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про штрафи за моргання фарами на дорозі. А також про плани з будівництва траси Миколаїв — Одеса.
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