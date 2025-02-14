Пробки на границах Украины — детали

Пробки возле Джурджулешть. Фото: скриншот

В пятницу, 14 февраля, на трассе Одесса — Рени наблюдаются небольшие пробки, а на пограничных пунктах пропуска в Одесской области собираются очереди. Путешествующим в соседние страны придется задержаться на несколько часов для прохождения таможенного пункта.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка перед КПП. На последнем участке он достигает нескольких километров, поэтому движение транспорта очень затруднено. По данным сервиса, путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. Участок до КПП "Староказачье — Тудора" сейчас перегружен фурами, очередь которых достигает нескольких километров. Однако на пункте "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд и въезд нет.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

В настоящее время наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка". Также затруднено движение вблизи села Кринички, поскольку там еще ведутся ремонтные работы дорожного полотна.

Пробка возле Орловки. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о штрафах за моргание фарами на дороге. А также о планах по строительству трассы Николаев — Одесса.