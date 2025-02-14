Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Время выезжать сейчас — пробки на границе с Одесской областью arrow

Время выезжать сейчас — пробки на границе с Одесской областью

14 февраля 2025 16:46
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Пробки на границах Украины — детали
Пробки возле Джурджулешть. Фото: скриншот
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В пятницу, 14 февраля, на трассе Одесса — Рени наблюдаются небольшие пробки, а на пограничных пунктах пропуска в Одесской области собираются очереди. Путешествующим в соседние страны придется задержаться на несколько часов для прохождения таможенного пункта.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка перед КПП. На последнем участке он достигает нескольких километров, поэтому движение транспорта очень затруднено. По данным сервиса, путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. Участок до КПП "Староказачье — Тудора" сейчас перегружен фурами, очередь которых достигает нескольких километров. Однако на пункте "Рени —  Джурджулешть" очередей на выезд и въезд нет.

Пробки на границе с Украиной — где именно - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

В настоящее время наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка". Также затруднено движение вблизи села Кринички, поскольку там еще ведутся ремонтные работы дорожного полотна.

Пробки на границе с Украиной — где именно - фото 2
Пробка возле Орловки. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о штрафах за моргание фарами на дороге. А также о планах по строительству трассы Николаев — Одесса.

Одесса путешествие дороги пробки Новости Одессы
Реклама
Реклама
Реклама