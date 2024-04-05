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Часті тривоги через МіГ у повітрі —  Братчук розповів причини

5 квітня 2024 15:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Часті тривоги через МіГ у повітрі —  Братчук розповів причини
МіГ у повітрі. Фото: Depositphotos
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Російські війська намагаються проводити перебазування своєї авіації, адже відчувають загрозу від Сил оборони. Окрім того, на території ворога недостатня кількість систем протиповітряної оборони, аби захистити усі стратегічні об'єкти. 

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Останнім часом повітряна тривога лунає по всій території України через те, що росіяни піднімають у повітря винищувачі МіГ-31К. Проте ворог лише перебазовує свою авіацію, уникаючи атак.

"Не слід відкидати той варіант, що ворог таким чином намагається убезпечити свій авіаційно-військовий парк. Він перекидає свої літаки для того, аби заховати та заплутати нас", — прокоментував Сергій Братчук.

Атаки з боку України

Щодо удару України по Єлабузі, військовий зазначив, що офіційного підтвердження щодо влучання у завод з виробництва "шахедів" немає. Проте це і не було основною метою України. 

"Ми показали, що в нас є засоби вогневого ураження, які можуть летіти зараз 1 300 км, але це не максимум. Україна довела, що ми є об'єктом цієї війни і ми дотримуємось своєї стратегії. А саме, ми б'ємо по тих об'єктах, які підсилюють війну", — прокоментував речник.

Сергій Братчук додав, що Сили оборони працюватимуть надалі та збільшуватимуть потужності та дальність бойової роботи. Окрім цього, наразі відомо, що багато об'єктів РФ не захищені системами ППО, що може статися у нагоді українським бійцям.

Нагадаємо, що росіяни майже закінчили будувати залізну дорогу сполученням Мелітополь-Ростов. Цей об'єкт має стати шляхом відходу у разі знищення Україною Кримського мосту, проте й нова залізниця є законною ціллю Сил оборони.

Одеса
війна
російські війська
літак
Одеська область
Новини Одеси
Сергій Братчук
авіація

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