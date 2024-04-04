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Залізниця росіян — законна військова ціль України

4 квітня 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Залізниця росіян — законна військова ціль України
Залізничні колії. Ілюстративне фото: REUTERS
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Росіяни майже закінчили будувати залізну дорогу сполучення Мелітополь-Ростов. Цей об'єкт має стати шляхом відходу у разі знищення Україною Кримського мосту, проте й нова залізниця є законною ціллю Сил оборони.

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Інформація про те, що ворог будує залізничну дорогу з Мелітополя до Ростова поширювалась ще майже рік тому. Сергій Братчук зазначив, що плани реагування на російську залізницю вже є, адже вона є законною ціллю української армії.

"Додається жирнюча ціль для Сил оборони, аби вдарити по цій залізниці. Адже такі залізниці мають діяти лише в складі "Укрзалізниці", або не існувати взагалі, адже є незаконними",— прокоментував військовий.

Щодо пріоритетів в ураженні, речник запевнив, що будуть пошкоджені й Кримський міст, й  нова залізниця.

"Це без анонсів та без прогнозів. Неважливо, що буде перше — головне, щоб воно не діяло, адже на сьогодні обидва об'єкти є надзвичайною загрозою", — відповів Сергій Братчук.

Нагадаємо, що наразі окупанти витримують оперативну паузу у масованих обстрілах територій України. Проте під час точкових атак вони надалі намагаються виснажувати системи ППО та комбінують БпЛА із ракетними ударами.

Також ми писали, що у бухті Севастополя не спостерігається жодного ворожого корабля. Всі вони були перебазовані подалі від берегів Криму, проте нещодавно там був малогабаритний ракетний корабель "Циклон".

Одеса
російські війська
Крим
ЗСУ
Одеська область
Новини Одеси
Сергій Братчук
Кримський міст
залізниця

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