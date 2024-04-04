Залізниця росіян — законна військова ціль України

Залізничні колії. Ілюстративне фото: REUTERS

Росіяни майже закінчили будувати залізну дорогу сполучення Мелітополь-Ростов. Цей об'єкт має стати шляхом відходу у разі знищення Україною Кримського мосту, проте й нова залізниця є законною ціллю Сил оборони.

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Інформація про те, що ворог будує залізничну дорогу з Мелітополя до Ростова поширювалась ще майже рік тому. Сергій Братчук зазначив, що плани реагування на російську залізницю вже є, адже вона є законною ціллю української армії.

"Додається жирнюча ціль для Сил оборони, аби вдарити по цій залізниці. Адже такі залізниці мають діяти лише в складі "Укрзалізниці", або не існувати взагалі, адже є незаконними",— прокоментував військовий.

Щодо пріоритетів в ураженні, речник запевнив, що будуть пошкоджені й Кримський міст, й нова залізниця.

"Це без анонсів та без прогнозів. Неважливо, що буде перше — головне, щоб воно не діяло, адже на сьогодні обидва об'єкти є надзвичайною загрозою", — відповів Сергій Братчук.

Нагадаємо, що наразі окупанти витримують оперативну паузу у масованих обстрілах територій України. Проте під час точкових атак вони надалі намагаються виснажувати системи ППО та комбінують БпЛА із ракетними ударами.

Також ми писали, що у бухті Севастополя не спостерігається жодного ворожого корабля. Всі вони були перебазовані подалі від берегів Криму, проте нещодавно там був малогабаритний ракетний корабель "Циклон".