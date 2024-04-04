Железная дорога россиян — законная военная цель Украины

Железнодорожные пути. Иллюстративное фото: REUTERS

Россияне почти закончили строить железную дорогу Мелитополь-Ростов. Этот объект должен стать путем отхода в случае уничтожения Украиной Крымского моста, однако новая железная дорога является законной целью Сил обороны.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Информация о том, что враг строит железнодорожную дорогу из Мелитополя в Ростов распространялась еще почти год назад. Сергей Братчук отметил, что планы реагирования на российскую железную дорогу уже есть, ведь она является законной целью украинской армии.

"Прибавляется жирящая цель для Сил обороны, чтобы ударить по этой железной дороге. Ведь такие железные дороги должны действовать только в составе "Укрзализныци", или не существовать вообще, ведь незаконны" , — прокомментировал военный.

Относительно приоритетов в впечатлении, спикер заверил, что будут повреждены и Крымский мост, и новая железная дорога.

"Это без анонсов и без прогнозов. Неважно, что будет первое — главное, чтобы оно не действовало, ведь на сегодняшний день оба объекта являются чрезвычайной угрозой", — ответил Сергей Братчук.

Напомним, что оккупанты выдерживают оперативную паузу в массированных обстрелах территорий Украины. Однако во время точечных атак они пытаются истощать системы ПВО и комбинируют БпЛА с ракетными ударами.

Мы писали, что в бухте Севастополя не наблюдается ни одного вражеского корабля. Все они были перебазированы подальше от берегов Крыма, однако недавно там находился малогабаритный ракетный корабль "Циклон".