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Ворог тиждень не виводить кораблі на чергування в Азовське море — яка ситуація у Чорному

4 квітня 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворог тиждень не виводить кораблі на чергування в Азовське море — яка ситуація у Чорному
Ворожий корабель у морі. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 4 квітня, росіяни вже понад тиждень не виводять ракетоносії на чергування в акваторії Чорного та Азовського морів. Не зважаючи не це, загроза ракетних обстрілів лишається, адже споряджені ракетами кораблі наразі заведені у пункти базування.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • у Чорному і Азовському морях морі відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному морі — 3 кораблі.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керч-Єнікальську протоку пройшли:

  • до Азовського моря – 23 судна, з них 5 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 15 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про російський флот

Нагадаємо, що українські бійці щодня стають на захист своєї країни, її суверенності та незалежності. Так, лише за останній місяць армія РФ втратила один корабель, а ще чотири наразі пошкоджені і не перебувають в бойовій готовності. 

Ми раніше повідомляли, що ураженою є також будівля військово-морської бази "Севастополь". Втрата такої установи є дуже серйозною для армії Росії.

Додамо, РФ розпочала агресивну кампанію проти українських військових кораблів. Використовуючи безпілотники-камікадзе, росіяни цілеспрямовано атакують українські судна, проте серйозних успіхів на воді.

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