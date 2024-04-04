Ворог тиждень не виводить кораблі на чергування в Азовське море — яка ситуація у Чорному

Ворожий корабель у морі. Фото: росЗМІ

Станом на сьогодні, 4 квітня, росіяни вже понад тиждень не виводять ракетоносії на чергування в акваторії Чорного та Азовського морів. Не зважаючи не це, загроза ракетних обстрілів лишається, адже споряджені ракетами кораблі наразі заведені у пункти базування.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують

у Чорному і Азовському морях морі відсутні ворожі кораблі;

у Середземному морі — 3 кораблі. https://t.me/ukrainian_navy/5811

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керч-Єнікальську протоку пройшли:

до Азовського моря – 23 судна, з них 5 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 15 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Більше про російський флот

Нагадаємо, що українські бійці щодня стають на захист своєї країни, її суверенності та незалежності. Так, лише за останній місяць армія РФ втратила один корабель, а ще чотири наразі пошкоджені і не перебувають в бойовій готовності.

Ми раніше повідомляли, що ураженою є також будівля військово-морської бази "Севастополь". Втрата такої установи є дуже серйозною для армії Росії.

Додамо, РФ розпочала агресивну кампанію проти українських військових кораблів. Використовуючи безпілотники-камікадзе, росіяни цілеспрямовано атакують українські судна, проте серйозних успіхів на воді.