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Враг неделю не выводит корабли на дежурство в Азовское море — какая ситуация в Черном

4 апреля 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Враг неделю не выводит корабли на дежурство в Азовское море — какая ситуация в Черном
Вражеский корабль в море. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 4 апреля, россияне уже больше недели не выводят ракетоносители на дежурство в акватории Черного и Азовского морей. Несмотря на это, угроза ракетных обстрелов остается, ведь снаряженные ракетами корабли заведены в пункты базирования.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном и Азовском морях море отсутствуют вражеские корабли;
  • в Средиземном море — 3 корабля.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керчь-Еникальский пролив прошли:

  • к Азовского моря — 23 судна, из них 5 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 15 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше о российском флоте

Напомним, что украинские бойцы каждый день становятся в защиту своей страны, ее суверенности и независимости. Так, только за последний месяц армия РФ потеряла один корабль, а еще четыре пока повреждены и не находятся в боевой готовности.

Мы ранее сообщали, что поражено также здание военно-морской базы "Севастополь". Потеря такого учреждения очень серьезна для армии России.

Добавим, РФ начала агрессивную кампанию против украинских военных кораблей. Используя беспилотники-камикадзе, россияне целенаправленно атакуют украинские суда, однако серьезные успехи на воде.

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