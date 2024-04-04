Враг неделю не выводит корабли на дежурство в Азовское море — какая ситуация в Черном
На сегодня, 4 апреля, россияне уже больше недели не выводят ракетоносители на дежурство в акватории Черного и Азовского морей. Несмотря на это, угроза ракетных обстрелов остается, ведь снаряженные ракетами корабли заведены в пункты базирования.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном и Азовском морях море отсутствуют вражеские корабли;
- в Средиземном море — 3 корабля.
Движение по морю продолжается
По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керчь-Еникальский пролив прошли:
- к Азовского моря — 23 судна, из них 5 двигались из пролива Босфор;
- к Черному морю — 15 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.
Больше о российском флоте
Напомним, что украинские бойцы каждый день становятся в защиту своей страны, ее суверенности и независимости. Так, только за последний месяц армия РФ потеряла один корабль, а еще четыре пока повреждены и не находятся в боевой готовности.
Мы ранее сообщали, что поражено также здание военно-морской базы "Севастополь". Потеря такого учреждения очень серьезна для армии России.
Добавим, РФ начала агрессивную кампанию против украинских военных кораблей. Используя беспилотники-камикадзе, россияне целенаправленно атакуют украинские суда, однако серьезные успехи на воде.
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