Враг неделю не выводит корабли на дежурство в Азовское море — какая ситуация в Черном

Вражеский корабль в море. Фото: росСМИ

На сегодня, 4 апреля, россияне уже больше недели не выводят ракетоносители на дежурство в акватории Черного и Азовского морей. Несмотря на это, угроза ракетных обстрелов остается, ведь снаряженные ракетами корабли заведены в пункты базирования.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном и Азовском морях море отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном море — 3 корабля. https://t.me/ukrainian_navy/5811

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керчь-Еникальский пролив прошли:

к Азовского моря — 23 судна, из них 5 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 15 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

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Напомним, что украинские бойцы каждый день становятся в защиту своей страны, ее суверенности и независимости. Так, только за последний месяц армия РФ потеряла один корабль, а еще четыре пока повреждены и не находятся в боевой готовности.

Мы ранее сообщали, что поражено также здание военно-морской базы "Севастополь". Потеря такого учреждения очень серьезна для армии России.

Добавим, РФ начала агрессивную кампанию против украинских военных кораблей. Используя беспилотники-камикадзе, россияне целенаправленно атакуют украинские суда, однако серьезные успехи на воде.