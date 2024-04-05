Частые тревоги из-за МиГ в воздухе — Братчук рассказал причины

МиГ в воздухе. Фото: Depositphotos

Российские войска пытаются проводить перебазирование своей авиации, ведь ощущают угрозу от Сил обороны. Кроме того, на территории врага недостаточно систем противовоздушной обороны, чтобы защитить все стратегические объекты.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Читайте также:

Воздушная тревога из-за МиГов

В последнее время воздушная тревога раздается по всей территории Украины из-за того, что россияне поднимают в воздух истребители МиГ-31К. Однако враг только перебазирует свою авиацию, избегая атак.

"Не следует исключать тот вариант, что враг таким образом пытается обезопасить свой авиационно-военный парк. Он перебрасывает свои самолеты для того, чтобы спрятать и запутать нас", — прокомментировал Сергей Братчук.

Атаки со стороны Украины

Относительно удара Украины по Елабуге, военный отметил, что официального подтверждения о попадании в завод по производству шахедов нет. Однако это и не являлось основной целью Украины.

"Мы показали, что у нас есть средства огневого поражения, которые могут лететь сейчас 1 300 км, но это не максимум. Украина доказала, что мы являемся объектом этой войны и мы придерживаемся своей стратегии. А именно, мы бьем по тем объектам, которые усиливают войну", — прокомментировал представитель.

Сергей Братчук добавил, что Силы обороны будут работать и дальше увеличивать мощности и дальность боевой работы. Кроме этого, известно, что многие объекты РФ не защищены системами ПВО, что может пригодиться украинским бойцам.

Напомним, что россияне почти закончили строить железную дорогу сообщением Мелитополь-Ростов. Этот объект должен стать путем ухода в случае уничтожения Украиной Крымского моста, однако новая железная дорога является законной целью Сил обороны.