Частина густонаселеного району Одеси залишилась без тепла: перелік адрес

Відновити теплопостачання мають вже ввечері

Сьогодні, 2 березня, буде відсутнє теплопостачання на селищі Котовського. Це пов’язано з аварійними роботами. Орієнтовне відновлення слід очікувати о 18:00.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де не буде тепла:

Кримська;

Семена Палія;

Десантний бульвар;

Марсельська;

40 років оборони Одеси;

Заболотного;

Ростовська;

Сахарова.

Ще не добіг кінця поточний опалювальний сезон, а експерти вже пропонують ідеї, як забезпечити теплом українців восени. Один із запропонованих варіантів — це створення в "проблемних" областях міні-ТЕЦ. Деталі в матеріалі.

Зазначимо, завершити опалювальний сезон в Україні планують за місяць — на початку квітня. У Нафтогазі закликають українців економно витрачати газ. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов наголосив, що Україна забезпечена достатнім запасом природного газу на опалювальний сезон, але завершити його хотілося б раніше.