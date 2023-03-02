Частина густонаселеного району Одеси залишилась без тепла: перелік адрес

Частина густонаселеного району Одеси залишилась без тепла: в чому причина
Сьогодні, 2 березня, буде відсутнє теплопостачання на селищі Котовського. Це пов’язано з аварійними роботами. Орієнтовне відновлення слід очікувати о 18:00.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Де не буде тепла:
- Кримська;
- Семена Палія;
- Десантний бульвар;
- Марсельська;
- 40 років оборони Одеси;
- Заболотного;
- Ростовська;
- Сахарова.
Ще не добіг кінця поточний опалювальний сезон, а експерти вже пропонують ідеї, як забезпечити теплом українців восени. Один із запропонованих варіантів — це створення в "проблемних" областях міні-ТЕЦ. Деталі в матеріалі.
Зазначимо, завершити опалювальний сезон в Україні планують за місяць — на початку квітня. У Нафтогазі закликають українців економно витрачати газ. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов наголосив, що Україна забезпечена достатнім запасом природного газу на опалювальний сезон, але завершити його хотілося б раніше.