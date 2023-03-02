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Частина густонаселеного району Одеси залишилась без тепла: в чому причина

2 березня 2023 11:08
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Частина густонаселеного району Одеси залишилась без тепла: перелік адрес
Відновити теплопостачання мають вже ввечері
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 2 березня, буде відсутнє теплопостачання на селищі Котовського. Це пов’язано з аварійними роботами. Орієнтовне відновлення слід очікувати о 18:00.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.  

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Де не буде тепла:  

  • Кримська; 
  • Семена Палія; 
  • Десантний бульвар; 
  • Марсельська; 
  • 40 років оборони Одеси;
  • Заболотного;
  • Ростовська; 
  • Сахарова. 

Ще не добіг кінця поточний опалювальний сезон, а експерти вже пропонують ідеї, як забезпечити теплом українців восени. Один із запропонованих варіантів — це створення в "проблемних" областях міні-ТЕЦ. Деталі в матеріалі

Зазначимо, завершити опалювальний сезон в Україні планують за місяць — на початку квітня. У Нафтогазі закликають українців економно витрачати газ. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов наголосив, що Україна забезпечена достатнім запасом природного газу на опалювальний сезон, але завершити його хотілося б раніше.

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