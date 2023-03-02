Часть густонаселенного района Одессы осталась без тепла: список адресов

Возобновить теплоснабжение должны уже вечером

Сегодня, 2 марта, будет отсутствовать теплоснабжение в поселке Котовского. Это связано с аварийными работами. Ориентировочное восстановления следует ожидать в 18:00.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Где не будет тепла:

Крымская;

Семена Палия;

Десантный бульвар;

Марсельская;

40 лет обороны Одессы;

Заболотного;

Ростовская;

Сахарова.

Еще не подошел к концу текущий отопительный сезон, а эксперты уже предлагают идеи как обеспечить теплом украинцев осенью. Один из предложенных вариантов — это создание в "проблемных" областях мини-ТЭЦ. Подробности в материале.

Отметим, завершить отопительный сезон в Украине планируется через месяц — в начале апреля. В Нафтогазе призывают украинцев экономно тратить газ. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев подчеркнул, что Украина обеспечена достаточным запасом природного газа на отопительный сезон, но завершить его хотелось бы раньше.