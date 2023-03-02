Часть густонаселенного района Одессы осталась без тепла: список адресов

Часть густонаселенного района Одессы осталась без тепла: в чем причина
Сегодня, 2 марта, будет отсутствовать теплоснабжение в поселке Котовского. Это связано с аварийными работами. Ориентировочное восстановления следует ожидать в 18:00.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Где не будет тепла:
- Крымская;
- Семена Палия;
- Десантный бульвар;
- Марсельская;
- 40 лет обороны Одессы;
- Заболотного;
- Ростовская;
- Сахарова.
Еще не подошел к концу текущий отопительный сезон, а эксперты уже предлагают идеи как обеспечить теплом украинцев осенью. Один из предложенных вариантов — это создание в "проблемных" областях мини-ТЭЦ. Подробности в материале.
Отметим, завершить отопительный сезон в Украине планируется через месяц — в начале апреля. В Нафтогазе призывают украинцев экономно тратить газ. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев подчеркнул, что Украина обеспечена достаточным запасом природного газа на отопительный сезон, но завершить его хотелось бы раньше.