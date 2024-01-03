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Частина мешканців Київського району Одеси залишилася без світла — де саме

3 січня 2024 12:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Частина мешканців Київського району Одеси залишилася без світла — де саме
Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 3 січня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до вечора. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Південний РЕМ:

  • Ванцетті,
  • Вертелецького, 
  • Дмитра Донського, 
  • Китобійна, 
  • Люстдорфська дорога,
  • Рясна,
  • Олександра Невського, 
  • Планетна,
  • пров. 1-й Кандинського,
  • пров. 2-й Кандинського,
  • пров. 2-й Рясний,
  • пров. 3-й Кандинського,
  • пров. 4-й Олександра Невського,
  • пров. 4-й Улянівський,
  • пров. 5-й Кандинського,
  • пров. 5-й Ульянівський,
  • пров. Улянівський,
  • Китобійна, 
  • Костанді, 
  • Фонтанська дорога, 
  • Ляпідевського,
  • пров. Ванний,
  • пров. Приморський,
  • Кришталева, 
  • пров. Літній, 
  • Гаршина, 
  • Дачна, 
  • Львівська, 
  • Купріна,
  • пров. 1-й Український,
  • пров. 2-й Костанді,
  • пров. 2-й Український,
  • пров. 3-й Костанді,
  • пров. Гаршина, 
  • Бернардацці, 
  • Квіткова,
  • Толбухіна,
  • пров. 1-й Кришталевий,
  • пров. Кришталевий,
  • пров. 1-й Дачний,
  • пров. Дачний,
  • пров. Іподромний.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, український уряд продовжив дію покладання особливих обов'язків на постачальників енергоресурсів (ПСО) на електричну енергію до травня 2024 року. Таким чином, тарифи на світло не переглядатимуть ще чотири місяці.

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