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Часть жителей Киевского района Одессы осталась без света — где именно

3 января 2024 12:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Часть жителей Киевского района Одессы осталась без света — где именно
Энергетики работают на сетях. Фото: ДТЭК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 3 января, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к вечеру. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Южный РЭС:

  • Ванцетти,
  • Вертелецкого,
  • Дмитрия Донского,
  • Китобойная,
  • Люстдорфская дорога,
  • Рясная,
  • Александра Невского,
  • Планетная,
  • пер. 1-й Кандинского,
  • пер. 2-й Кандинского,
  • пер. 2-й Рясный,
  • пер. 3-й Кандинского,
  • пер. 4-й Александра Невского,
  • пер. 4-й Ульяновский,
  • пер. 5-й Кандинского,
  • пер. 5-й Ульяновский,
  • пер. Ульяновский,
  • Китобойная,
  • Констанди,
  • Фонтанская дорога,
  • Ляпидевского,
  • пер. Ванный,
  • пер. Приморский,
  • Хрустальная,
  • пер. Летний,
  • Гаршина,
  • Дачная,
  • Львовская,
  • Куприна,
  • пер. 1-й Украинский,
  • пер. 2-й Костанди,
  • пер. 2-й Украинский,
  • пер. 3-й Костанди,
  • пер. Гаршина,
  • Бернардацци,
  • Цветочная,
  • Толбухина,
  • пер. 1-й Хрустальный,
  • пер. Хрустальный,
  • пер. 1-й Дачный,
  • пер. Дачный,
  • пер. Ипподромный.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, украинское правительство продлило возложение особых обязанностей на поставщиков энергоресурсов (ПСО) на электрическую энергию до мая 2024 года. Таким образом, тарифы на свет не будут просматриваться еще четыре месяца.

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