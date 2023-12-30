Частина мешканців Одеси залишилася без води — де саме

Відсутність води у крані. Фото: УНІАН

Сьогодні, 30 грудня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання усім містянам планують повернути до 17:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

вул. Стеклова — усі будинки

вул. Спартаківська — усі будинки

пров. 11-й Чорноморський — усі будинки

пров. Парашутний — усі будинки

вул. Ференца Ліста — усі будинки

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Більше про тарифи

Нагадаємо, з 1 першого січня в Україні не планують підвищувати тарифи на комунальні послуги, однак лише до кінця опалювального сезону. Відтак, вже з квітня одесити мають бути готові бачити збільшені цифри у платіжках.

Також ми писали, що в Україні житлово-комунальні тарифи на природний газ можуть змінитися у 2024 році. Стало відомо, скільки доведеться платити українцям у січні.