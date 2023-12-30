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Частина мешканців Одеси залишилася без води — де саме

30 грудня 2023 12:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Частина мешканців Одеси залишилася без води — де саме
Відсутність води у крані. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 30 грудня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання усім містянам планують повернути до 17:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • вул. Стеклова — усі будинки
  • вул. Спартаківська — усі будинки
  • пров. 11-й Чорноморський — усі будинки
  • пров. Парашутний — усі будинки
  • вул. Ференца Ліста — усі будинки

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Більше про тарифи

Нагадаємо, з 1 першого січня в Україні не планують підвищувати тарифи на комунальні послуги, однак лише до кінця опалювального сезону. Відтак, вже з квітня одесити мають бути готові бачити збільшені цифри у платіжках. 

Також ми писали, що в Україні житлово-комунальні тарифи на природний газ можуть змінитися у 2024 році. Стало відомо, скільки доведеться платити українцям у січні.

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