Часть жителей Одессы осталась без воды — где именно

Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН

Сегодня, 30 декабря, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение всем горожанам планируют вернуть к 17:00, однако время работ может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

ул. Стеклова — все дома

ул. Спартаковская — все дома

пров. 11-й Черноморский — все дома

пров. Парашютный — все дома

ул. Ференца Листа — все дома

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Больше о тарифах

Напомним, с 1-го января в Украине не планируют повышать тарифы на коммунальные услуги, однако лишь до конца отопительного сезона. Поэтому уже с апреля одесситы должны быть готовы видеть увеличенные цифры в платежках.

Также мы писали, что в Украине жилищно-коммунальные тарифы на газ могут измениться в 2024 году. Стало известно, сколько придется платить украинцам в январе.