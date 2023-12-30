Часть жителей Одессы осталась без воды — где именно
Сегодня, 30 декабря, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение всем горожанам планируют вернуть к 17:00, однако время работ может меняться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Стеклова — все дома
- ул. Спартаковская — все дома
- пров. 11-й Черноморский — все дома
- пров. Парашютный — все дома
- ул. Ференца Листа — все дома
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Больше о тарифах
Напомним, с 1-го января в Украине не планируют повышать тарифы на коммунальные услуги, однако лишь до конца отопительного сезона. Поэтому уже с апреля одесситы должны быть готовы видеть увеличенные цифры в платежках.
Также мы писали, что в Украине жилищно-коммунальные тарифы на газ могут измениться в 2024 году. Стало известно, сколько придется платить украинцам в январе.
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