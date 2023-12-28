Як зміняться тарифи в Одесі у 2024 році

Жінка рахує вартість комуналки. Фото: Новини.LIVE

З 1 першого січня в Україні не планують підвищувати тарифи на комунальні послуги, однак лише до кінця опалювального сезону. Відтак, вже з квітня одесити мають бути готові бачити збільшенні цифри у платіжках.

Новини.LIVE зібрали основні зміни, які відбудуться у комунальних тарифах.

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Як зміняться тарифи на електрику

Наразі відомо, що за електроенергію у 2024 році одесити платитимуть 2,64 гривні за кВт. Такий тариф діє після підняття вартості у червні 2023 року. Попередньо відомо, що у квітні вартість може піднятися на 9% та становитиме 2,87 гривні.

Для кого зростуть ціни з січня

Перегляд цін з січня стосується тільки непобутових клієнтів постачальника універсальних послуг.

У тариф для малих непобутових споживачів входить:

вартість купівлі електричної енергії на ринку;

ціна послуг оператора системи розподілу;

вартість послуги оператора системи передачі;

ціни на послуги постачальника універсальної послуги.

Жінка перевіряє лічильник. Фото: УНІАН

Вартість природного газу

Ціни на блакитне паливо для мешканців Одеси протягом опалювального сезону також не зміняться, наразі вони становлять 7,96 грн/кубометр.

Попередньо немає інформації про підвищення цін на газ і після завершення опалювального сезону, проте Кабмін у квітні може переглянути це питання.

Людина запалює газову плиту. Фото: google.com

Тарифи на тепло

Кабінет міністрів зафіксував вартість газу для постачальників тепла до 15 квітня 2024 року. Тому тарифи на опалення для одеситів у новому році не зміняться.

Виробники тепла для населення і надалі платитимуть за газ 7 420 грн за тисячу кубометрів (із ПДВ). А виробники тепла для бюджетних установ — 16 390 грн.

Котик лежить на батареї. Фото: РБК

Водопостачання та водовідведення

Вартість централізованого водопостачання та водовідведення в Одесі у січні не зазнає змін, проте НКРЕКП кілька разів планувала підвищити тарифи.

Скільки платять містяни

Для суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення тариф на водопостачання становитиме 8,28 грн за 1 м3 без ПДВ (9,936 грн з ПДВ), а на водовідведення — 7,39 грн за 1 м3 без ПДВ (8,868 грн з ПДВ).

Для інших споживачів, включаючи юридичних осіб і населення, що проживає у приватному секторі та багатоквартирних будинках, тариф на водопостачання становитиме 19,64 грн за 1 м3 без ПДВ (23,568 грн з ПДВ), а на водовідведення — 19,00 грн за 1 м3 без ПДВ (22,80 грн з ПДВ).

Зазначимо, що показники лічильників необхідно подавати до 1 числа кожного місяця до "Інфоксводоканалу".

Людина набирає воду у стакан. Фото: Альтер Ейр

Тарифи на сміття

Сьогодні в Одесі діють такі тарифи на комунальну послугу з вивезення твердих побутових відходів:

"Еко-Ренесанс" — 35,49 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 61,26 гривні для мешканців приватного сектору на місяць з особи;

"Кліар-Сіті" — 33,99 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 58,68 гривні для жителів приватного сектора на місяць з особи;

"ТВ-Серрус" — 34,80 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 60,07 гривні для жителів приватного сектора на місяць з особи;

"Одескомунтранс" — 34,13 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 58,89 гривні для мешканців приватного сектору на місяць з особи.

Людина викидає сміття. Фото: pixabay

Які послуги точно не здорожчають наступного року

За прогнозом експертів, найближчим часом точно змін не зазнають тарифи на:

теплопостачання;

гарячого водопостачання;

транспортування газу.

Тож одесити на початок року можуть дещо видихнути з питанням щодо зміни тарифів на комунальні послуги.

Нагадаємо, в Україні упродовж останнього року відзначається значний приріст вартості житлово-комунальних послуг, де в середньому тарифи зросли на 13%.