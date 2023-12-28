Як зміняться тарифи в Одесі у 2024 році

Новий рік — нові тарифи. Як зміняться цифри у платіжках одеситів з січня
З 1 першого січня в Україні не планують підвищувати тарифи на комунальні послуги, однак лише до кінця опалювального сезону. Відтак, вже з квітня одесити мають бути готові бачити збільшенні цифри у платіжках.
Новини.LIVE зібрали основні зміни, які відбудуться у комунальних тарифах.
Як зміняться тарифи на електрику
Наразі відомо, що за електроенергію у 2024 році одесити платитимуть 2,64 гривні за кВт. Такий тариф діє після підняття вартості у червні 2023 року. Попередньо відомо, що у квітні вартість може піднятися на 9% та становитиме 2,87 гривні.
Для кого зростуть ціни з січня
Перегляд цін з січня стосується тільки непобутових клієнтів постачальника універсальних послуг.
У тариф для малих непобутових споживачів входить:
- вартість купівлі електричної енергії на ринку;
- ціна послуг оператора системи розподілу;
- вартість послуги оператора системи передачі;
- ціни на послуги постачальника універсальної послуги.
Вартість природного газу
Ціни на блакитне паливо для мешканців Одеси протягом опалювального сезону також не зміняться, наразі вони становлять 7,96 грн/кубометр.
Попередньо немає інформації про підвищення цін на газ і після завершення опалювального сезону, проте Кабмін у квітні може переглянути це питання.
Тарифи на тепло
Кабінет міністрів зафіксував вартість газу для постачальників тепла до 15 квітня 2024 року. Тому тарифи на опалення для одеситів у новому році не зміняться.
Виробники тепла для населення і надалі платитимуть за газ 7 420 грн за тисячу кубометрів (із ПДВ). А виробники тепла для бюджетних установ — 16 390 грн.
Водопостачання та водовідведення
Вартість централізованого водопостачання та водовідведення в Одесі у січні не зазнає змін, проте НКРЕКП кілька разів планувала підвищити тарифи.
Скільки платять містяни
- Для суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення тариф на водопостачання становитиме 8,28 грн за 1 м3 без ПДВ (9,936 грн з ПДВ), а на водовідведення — 7,39 грн за 1 м3 без ПДВ (8,868 грн з ПДВ).
- Для інших споживачів, включаючи юридичних осіб і населення, що проживає у приватному секторі та багатоквартирних будинках, тариф на водопостачання становитиме 19,64 грн за 1 м3 без ПДВ (23,568 грн з ПДВ), а на водовідведення — 19,00 грн за 1 м3 без ПДВ (22,80 грн з ПДВ).
Зазначимо, що показники лічильників необхідно подавати до 1 числа кожного місяця до "Інфоксводоканалу".
Тарифи на сміття
Сьогодні в Одесі діють такі тарифи на комунальну послугу з вивезення твердих побутових відходів:
- "Еко-Ренесанс" — 35,49 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 61,26 гривні для мешканців приватного сектору на місяць з особи;
- "Кліар-Сіті" — 33,99 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 58,68 гривні для жителів приватного сектора на місяць з особи;
- "ТВ-Серрус" — 34,80 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 60,07 гривні для жителів приватного сектора на місяць з особи;
- "Одескомунтранс" — 34,13 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 58,89 гривні для мешканців приватного сектору на місяць з особи.
Які послуги точно не здорожчають наступного року
За прогнозом експертів, найближчим часом точно змін не зазнають тарифи на:
- теплопостачання;
- гарячого водопостачання;
- транспортування газу.
Тож одесити на початок року можуть дещо видихнути з питанням щодо зміни тарифів на комунальні послуги.
Нагадаємо, в Україні упродовж останнього року відзначається значний приріст вартості житлово-комунальних послуг, де в середньому тарифи зросли на 13%.
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