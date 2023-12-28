Как изменятся тарифы в Одессе в 2024 году

Женщина считает стоимость коммуналки. Фото: Новини.LIVE

С первого января в Украине не планируют повышать тарифы на коммунальные услуги, однако лишь до конца отопительного сезона. Поэтому уже с апреля одесситы должны быть готовы видеть увеличенные цифры в платежках.

Новини.LIVE собрали основные изменения, которые произойдут в коммунальных тарифах.

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Как изменятся тарифы на электричество

Известно, что за электроэнергию в 2024 году одесситы будут платить 2,64 гривны за кВт. Такой тариф действует после повышения стоимости в июне 2023 года. Предварительно известно, что в апреле стоимость может подняться на 9% и составит 2,87 гривны.

Для кого вырастут цены с января

Просмотр цен с января относится только к небытовым клиентам поставщика универсальных услуг.

В тариф для малых небытовых потребителей входит:

стоимость покупки электрической энергии на рынке;

цена услуг оператора системы распределения;

стоимость услуги оператора системы передачи данных;

цены на услуги поставщика универсальных услуг.

Женщина проверяет счетчик. Фото: УНИАН

Стоимость природного газа

Цены на голубое топливо для жителей Одессы в течение отопительного сезона также не изменятся, сейчас они становят 7,96 грн/кубометр.

Предварительно нет информации о повышении цен на газ и по завершении отопительного сезона, однако Кабмин в апреле может пересмотреть этот вопрос.

Человек зажигает газовую плиту. Фото: google.com

Тарифы на тепло

Кабинет Министров зафиксировал стоимость газа для поставщиков тепла до 15 апреля 2024 года. Потому тарифы на отопление для одесситов в новом году не изменятся.

Производители тепла для населения и дальше будут платить за газ 7 420 грн за тысячу кубометров (с НДС). А производители тепла для бюджетных учреждений — 16 390 грн.

Котик лежит на батарее. Фото: РБК

Водоснабжение и водоотвод

Стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения в Одессе в январе не претерпевает изменений, однако НКРЭКУ несколько раз планировала повысить тарифы.

Сколько платят горожане

Для субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода тариф на водоснабжение будет составлять 8,28 грн за 1 м3 без НДС (9,936 грн с НДС), а на водоотвод — 7,39 грн за 1 м3 без НДС (8,868 грн с НДС).

Для других потребителей, включая юридические лица и население, проживающее в частном секторе и многоквартирных домах, тариф на водоснабжение будет составлять 19,64 грн за 1 м3 без НДС (23,568 грн с НДС), а на водоотвод — 19,00 грн за 1 м3 без НДС (22,80 грн. с НДС).

Отметим, что показатели счетчиков необходимо подавать до 1 числа каждого месяца в "Инфоксводоканал".

Человек набирает воду в стакан. Фото: Альтер Эйр

Тарифы на мусор

Сегодня в Одессе действуют следующие тарифы на коммунальную услугу по вывозу твердых бытовых отходов:

"Эко-Ренессанс" — 35,49 гривны для жильцов многоквартирных домов и 61,26 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;

"Клиар-Сити" — 33,99 гривны для жителей многоквартирных домов и 58,68 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;

"ТВ-Серрус" — 34,80 гривны для жителей многоквартирных домов и 60,07 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;

"Одескоммунтранс" — 34,13 гривны для жильцов многоквартирных домов и 58,89 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека.

Человек выбрасывает мусор. Фото: pixabay

Какие услуги точно не подорожают в следующем году

По прогнозу экспертов, в ближайшее время точно изменения не претерпят тарифы на:

теплоснабжение;

горячего водоснабжения;

транспортировка газа.

Поэтому одесситы на начало года могут несколько выдохнуть с вопросом изменения тарифов на коммунальные услуги.

Напомним, в Украине за последний год отмечается значительный прирост стоимости жилищно-коммунальных услуг, где в среднем тарифы выросли на 13%.