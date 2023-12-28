Как изменятся тарифы в Одессе в 2024 году

Новый год — новые тарифы. Как изменятся цифры в платежках одесситов с января
С первого января в Украине не планируют повышать тарифы на коммунальные услуги, однако лишь до конца отопительного сезона. Поэтому уже с апреля одесситы должны быть готовы видеть увеличенные цифры в платежках.
Новини.LIVE собрали основные изменения, которые произойдут в коммунальных тарифах.
Как изменятся тарифы на электричество
Известно, что за электроэнергию в 2024 году одесситы будут платить 2,64 гривны за кВт. Такой тариф действует после повышения стоимости в июне 2023 года. Предварительно известно, что в апреле стоимость может подняться на 9% и составит 2,87 гривны.
Для кого вырастут цены с января
Просмотр цен с января относится только к небытовым клиентам поставщика универсальных услуг.
В тариф для малых небытовых потребителей входит:
- стоимость покупки электрической энергии на рынке;
- цена услуг оператора системы распределения;
- стоимость услуги оператора системы передачи данных;
- цены на услуги поставщика универсальных услуг.
Стоимость природного газа
Цены на голубое топливо для жителей Одессы в течение отопительного сезона также не изменятся, сейчас они становят 7,96 грн/кубометр.
Предварительно нет информации о повышении цен на газ и по завершении отопительного сезона, однако Кабмин в апреле может пересмотреть этот вопрос.
Тарифы на тепло
Кабинет Министров зафиксировал стоимость газа для поставщиков тепла до 15 апреля 2024 года. Потому тарифы на отопление для одесситов в новом году не изменятся.
Производители тепла для населения и дальше будут платить за газ 7 420 грн за тысячу кубометров (с НДС). А производители тепла для бюджетных учреждений — 16 390 грн.
Водоснабжение и водоотвод
Стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения в Одессе в январе не претерпевает изменений, однако НКРЭКУ несколько раз планировала повысить тарифы.
Сколько платят горожане
- Для субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода тариф на водоснабжение будет составлять 8,28 грн за 1 м3 без НДС (9,936 грн с НДС), а на водоотвод — 7,39 грн за 1 м3 без НДС (8,868 грн с НДС).
- Для других потребителей, включая юридические лица и население, проживающее в частном секторе и многоквартирных домах, тариф на водоснабжение будет составлять 19,64 грн за 1 м3 без НДС (23,568 грн с НДС), а на водоотвод — 19,00 грн за 1 м3 без НДС (22,80 грн. с НДС).
Отметим, что показатели счетчиков необходимо подавать до 1 числа каждого месяца в "Инфоксводоканал".
Тарифы на мусор
Сегодня в Одессе действуют следующие тарифы на коммунальную услугу по вывозу твердых бытовых отходов:
- "Эко-Ренессанс" — 35,49 гривны для жильцов многоквартирных домов и 61,26 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;
- "Клиар-Сити" — 33,99 гривны для жителей многоквартирных домов и 58,68 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;
- "ТВ-Серрус" — 34,80 гривны для жителей многоквартирных домов и 60,07 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;
- "Одескоммунтранс" — 34,13 гривны для жильцов многоквартирных домов и 58,89 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека.
Какие услуги точно не подорожают в следующем году
По прогнозу экспертов, в ближайшее время точно изменения не претерпят тарифы на:
- теплоснабжение;
- горячего водоснабжения;
- транспортировка газа.
Поэтому одесситы на начало года могут несколько выдохнуть с вопросом изменения тарифов на коммунальные услуги.
Напомним, в Украине за последний год отмечается значительный прирост стоимости жилищно-коммунальных услуг, где в среднем тарифы выросли на 13%.
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