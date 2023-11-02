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Частина мешканців Одеси залишилася до вечора без світла — де саме

2 листопада 2023 10:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Частина мешканців Одеси залишилася до вечора без світла
Енергетик працює на лініях. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 2 листопада, частина одеситів залишиться без електропостачання через ремонтні роботи на мережах. Енергетики зазначають, що повернути світло в оселі містян планують до 19:00.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Південний РЕМ:

  • вул. Генерала Петрова, 2а, 4, 4а, 6,
  • вул. Маршрутна, 5, 5б, 7, 7в, 9,
  • вул. Сибірська, 3, 3е, 5, 5ж,
  • вул. Генерала Петрова, 2,
  • вул. Космонавта Комарова, 2, 2а, 4, 4а, 6,
  • вул. Сибірська, 1.

Центральний РЕМ:

  • вул. Миколи Гоголя, 7,
  • вул. Новікова, 2а, 10, 12а, 12б, 12в,12г,
  • вул. Виїзна, 1-52,
  • вул. Партизанська, 6,
  • вул. Стовпова, 2, 2а,
  • вул. Канатна, 11,
  • вул. Миколи Гоголя, 1/корп. 3,
  • вул. Приморська, 20, 23, 25,
  • вул. Верстатобудівна, 1-19,
  • вул. Партизанська, 10а, 10в, 12,
  • вул. Стовпова, 1б, 3, 3а, 5, 5/5б, 5б, 7, 9, 9а, 9б,
  • вул. Виїзна, 3, 3в, 8, 9, 10а,
  • вул. Партизанська, 3-30,
  • вул. Стовпова, 4-18е,
  • узвіз Військовий, 1/корп. 3.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Міністерстві енергетики України спростували заяву українського нардепа Сергія Нагорняка про те, що у листопаді застосують графіки обмежень споживання електроенергії. Там заявили, що наразі для цього немає жодних підстав. 

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