Частина мешканців Одеси залишилася до вечора без світла

Енергетик працює на лініях. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 2 листопада, частина одеситів залишиться без електропостачання через ремонтні роботи на мережах. Енергетики зазначають, що повернути світло в оселі містян планують до 19:00.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Південний РЕМ:

вул. Генерала Петрова, 2а, 4, 4а, 6,

вул. Маршрутна, 5, 5б, 7, 7в, 9,

вул. Сибірська, 3, 3е, 5, 5ж,

вул. Генерала Петрова, 2,

вул. Космонавта Комарова, 2, 2а, 4, 4а, 6,

вул. Сибірська, 1.

Центральний РЕМ:

вул. Миколи Гоголя, 7,

вул. Новікова, 2а, 10, 12а, 12б, 12в,12г,

вул. Виїзна, 1-52,

вул. Партизанська, 6,

вул. Стовпова, 2, 2а,

вул. Канатна, 11,

вул. Миколи Гоголя, 1/корп. 3,

вул. Приморська, 20, 23, 25,

вул. Верстатобудівна, 1-19,

вул. Партизанська, 10а, 10в, 12,

вул. Стовпова, 1б, 3, 3а, 5, 5/5б, 5б, 7, 9, 9а, 9б,

вул. Виїзна, 3, 3в, 8, 9, 10а,

вул. Партизанська, 3-30,

вул. Стовпова, 4-18е,

узвіз Військовий, 1/корп. 3.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Міністерстві енергетики України спростували заяву українського нардепа Сергія Нагорняка про те, що у листопаді застосують графіки обмежень споживання електроенергії. Там заявили, що наразі для цього немає жодних підстав.