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Часть жителей Одессы осталась до вечера без света — где именно

2 ноября 2023 10:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Часть жителей Одессы осталась до вечера без света
Энергетик работает на линиях. Фото: ДТЭК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 2 ноября, часть одесситов останется без электроснабжения из-за ремонтных работ на сетях. Энергетики отмечают, что вернуть свет в дома горожан планируют к 19:00.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Южный РЭС:

  • ул. Генерала Петрова, 2а, 4, 4а, 6,
  • ул. Маршрутная, 5, 5б, 7, 7в, 9,
  • ул. Сибирская, 3, 3е, 5, 5ж,
  • ул. Генерала Петрова, 2,
  • ул. Космонавта Комарова, 2, 2а, 4, 4а, 6,
  • ул. Сибирская, 1.

Центральный РЭС:

  • ул. Николая Гоголя, 7,
  • ул. Новикова, 2а, 10, 12а, 12б, 12в, 12г,
  • ул. Выездная, 1-52,
  • ул. Партизанская, 6,
  • ул. Столбовая, 2, 2а,
  • ул. Канатная, 11,
  • ул. Николая Гоголя, 1/корп. 3,
  • ул. Приморская, 20, 23, 25,
  • ул. Станок, 1-19,
  • ул. Партизанская, 10а, 10в, 12,
  • ул. Столбовая, 1б, 3, 3а, 5, 5/5б, 5б, 7, 9, 9а, 9б,
  • ул. Выездная, 3, 3в, 8, 9, 10а,
  • ул. Партизанская, 3-30,
  • ул. Столбовая, 4-18е,
  • спуск Военный, 1/корп. 3.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Министерстве энергетики Украины опровергли заявление украинского нардепа Сергея Нагорняка о том, что в ноябре будут использованы графики ограничений потребления электроэнергии. Там заявили, что пока для этого нет никаких оснований.

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