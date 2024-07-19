Коли з'явиться вода в Одесі — Геннадій Труханов заявив про аварію

Ремонтники лагодять водопостачання. Ілюстративне фото: c4.com.ua

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що три райони міста лишилися без води внаслідок прориву водопроводу. Відремонтувати пошкодження зможуть до 12:00 19 липня.

Про це Геннадій Труханов повідомив у Telegram.

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За даними міського голови, без води лишилися мешканці Приморського району, зокрема й центральна частина Одеси, а також деякі прилеглі до нього вулиці, і Хаджибейського та Київського районів через "можливе зниження тиску".

"Станом на 22:00 проведено розкопку на місці аварії, виявлено пошкодження чавунної водопровідної труби значного діаметра. Чавунні труби більш вразливі до температурних перепадів, також їх важче та довше ремонтувати", — зазначив Труханов.

Мер також уточнив, що до ремонту залучені всі бригади аварійних служб "Інфоксводоканалу".

"Враховуючи технологічні особливості та складність ремонтних робіт, орієнтовний час відновлення водопостачання — до 12:00 19 липня", — додав Труханов.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Геннадія Труханова

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