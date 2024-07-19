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Частина Одеси без води через аварію — Труханов заявив про тривалий та складний ремонт

19 липня 2024 03:04
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Коли з'явиться вода в Одесі — Геннадій Труханов заявив про аварію
Ремонтники лагодять водопостачання. Ілюстративне фото: c4.com.ua
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що три райони міста лишилися без води внаслідок прориву водопроводу. Відремонтувати пошкодження зможуть до 12:00 19 липня

Про це Геннадій Труханов повідомив у Telegram.

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За даними міського голови, без води лишилися мешканці Приморського району, зокрема й центральна частина Одеси, а також деякі прилеглі до нього вулиці, і Хаджибейського та Київського районів через "можливе зниження тиску".

"Станом на 22:00 проведено розкопку на місці аварії, виявлено пошкодження чавунної водопровідної труби значного діаметра. Чавунні труби більш вразливі до температурних перепадів, також їх важче та довше ремонтувати", — зазначив Труханов.

Мер також уточнив, що до ремонту залучені всі бригади аварійних служб "Інфоксводоканалу".

"Враховуючи технологічні особливості та складність ремонтних робіт, орієнтовний час відновлення водопостачання — до 12:00 19 липня", — додав Труханов.

Коли в Одесі з'явиться вода
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Геннадія Труханова

Новини Одеської області

Нагадаємо, що відомо, як вимикатимуть світло в Одеській області у п'ятницю, 19 липня. Енергетики прогнозують погодинні відключення електроенергії впродовж цілої доби для шести груп споживачів.

Також ми писали, що жнива на полях Одеської області в повному розпалі. Станом на 18 липня зібрано понад 2 мільйони тонн зерна, а площа обмолочених полів становить понад 500 тисяч гектарів.

Одеса ремонт Геннадій Труханов водопостачання вода

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