Коли з'явиться вода в Одесі — Геннадій Труханов заявив про аварію

Частина Одеси без води через аварію — Труханов заявив про тривалий та складний ремонт
Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що три райони міста лишилися без води внаслідок прориву водопроводу. Відремонтувати пошкодження зможуть до 12:00 19 липня.
Про це Геннадій Труханов повідомив у Telegram.
Де нема води в Одесі
За даними міського голови, без води лишилися мешканці Приморського району, зокрема й центральна частина Одеси, а також деякі прилеглі до нього вулиці, і Хаджибейського та Київського районів через "можливе зниження тиску".
"Станом на 22:00 проведено розкопку на місці аварії, виявлено пошкодження чавунної водопровідної труби значного діаметра. Чавунні труби більш вразливі до температурних перепадів, також їх важче та довше ремонтувати", — зазначив Труханов.
Мер також уточнив, що до ремонту залучені всі бригади аварійних служб "Інфоксводоканалу".
"Враховуючи технологічні особливості та складність ремонтних робіт, орієнтовний час відновлення водопостачання — до 12:00 19 липня", — додав Труханов.
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