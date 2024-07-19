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Часть Одессы без воды из-за аварии — Труханов заявил о длительном и сложном ремонте

19 июля 2024 03:04
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Когда появится вода в Одессе — Геннадий Труханов заявил об аварии
Ремонтники чинят водоснабжение. Иллюстративное фото: c4.com.ua
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что три района города остались без воды в результате прорыва водопровода. Отремонтировать повреждения смогут до 12:00 19 июля.

Об этом Геннадий Труханов сообщил в Telegram.

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По данным городского головы, без воды остались жители Приморского района, в том числе и центральная часть Одессы, а также некоторые прилегающие к нему улицы, и Хаджибейского и Киевского районов из-за "возможного снижения давления".

"По состоянию на 22:00 проведена раскопка на месте аварии, обнаружено повреждение чугунной водопроводной трубы значительного диаметра. Чугунные трубы более уязвимы к температурным перепадам, также их труднее и дольше ремонтировать", — отметил Труханов.

Мэр также уточнил, что к ремонту привлечены все бригады аварийных служб "Инфоксводоканала".

"Учитывая технологические особенности и сложность ремонтных работ, ориентировочное время восстановления водоснабжения — до 12:00 19 июля", — добавил Труханов.

Когда в Одессе появится вода
Скриншот сообщения из Telegram-канала Геннадия Труханова

Новости Одесской области

Напомним, что известно, как будут выключать свет в Одесской области в пятницу, 19 июля. Энергетики прогнозируют почасовые отключения электроэнергии на протяжении целых суток для шести групп потребителей.

Также мы писали, что жатва на полях Одесской области в полном разгаре. На 18 июля собрано более 2 миллионов тонн зерна, а площадь обмолоченных полей составляет более 500 тысяч гектаров.

Одесса ремонт Геннадий Труханов водоснабжение вода

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