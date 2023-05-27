Частина Одеси без води: коли відновлять постачання
Сьогодні з десяток вулиць міста залишились без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Станом на цей час води немає у будинках по вулицях за наступними адресами:
- Жоліо-кюрі вул., 72;
- Давида ойстраха вул., 19, 23;
- Торгова вул., усі дома;
- Пастера вул., усі дома;
- Єлісаветінська вул., частково усі дома;
- Софіївська вул., усі дома;
- Балківська вул., усі дома;
- Разумовська вул., усі дома;
- Середня вул., усі дома.
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Воду планують повернути у всі будинки орієнтовано о 16:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Також може знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Нагадаємо, незабаром платіжні картки майже 3 тисяч одеситів, які накопичили борги за послуги водопостачання та водовідведення, будуть піддані блокуванню. З початку травня набули чинності зміни до Закону України "Про виконавче провадження", які дозволяють накладати арешт на картки, розрахункові рахунки та списувати кошти з них для здійснення погашення боргу.