Частина Одеси без води: коли відновлять постачання

Чоловік набирає воду в бюветі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні з десяток вулиць міста залишились без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Станом на цей час води немає у будинках по вулицях за наступними адресами:

Жоліо-кюрі вул., 72; Давида ойстраха вул., 19, 23; Торгова вул., усі дома; Пастера вул., усі дома; Єлісаветінська вул., частково усі дома; Софіївська вул., усі дома; Балківська вул., усі дома; Разумовська вул., усі дома; Середня вул., усі дома.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Воду планують повернути у всі будинки орієнтовано о 16:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Також може знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Нагадаємо, незабаром платіжні картки майже 3 тисяч одеситів, які накопичили борги за послуги водопостачання та водовідведення, будуть піддані блокуванню. З початку травня набули чинності зміни до Закону України "Про виконавче провадження", які дозволяють накладати арешт на картки, розрахункові рахунки та списувати кошти з них для здійснення погашення боргу.