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Частина Одеси без води: коли відновлять постачання

27 травня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Частина Одеси без води: коли відновлять постачання
Чоловік набирає воду в бюветі. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні з десяток вулиць міста залишились без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.  

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Станом на цей час води немає у будинках по вулицях за наступними  адресами:

  1. Жоліо-кюрі вул., 72;
  2. Давида ойстраха вул., 19, 23;
  3. Торгова вул., усі дома;
  4. Пастера вул., усі дома;
  5. Єлісаветінська вул., частково усі дома;
  6. Софіївська вул., усі дома;
  7. Балківська вул., усі дома;
  8. Разумовська вул., усі дома;
  9. Середня вул., усі дома.

Працівники Інфоксводоканалу  вже ліквідовують наслідки аварії. Воду планують повернути у всі будинки орієнтовано о 16:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Також може знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155  

Нагадаємо, незабаром платіжні картки майже 3 тисяч одеситів, які накопичили борги за послуги водопостачання та водовідведення, будуть піддані блокуванню. З початку травня набули чинності зміни до Закону України "Про виконавче провадження", які дозволяють накладати арешт на картки, розрахункові рахунки та списувати кошти з них для здійснення погашення боргу.

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