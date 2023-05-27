Часть Одессы без воды: когда возобновят подачу

Человек набирает воду в бювете. Фото: Новости.

Сегодня около десятка улиц города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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По состоянию на данный момент воды нет в домах по улицам по следующим адресам:

Жолио-кюри ул., 72; Давида Ойстраха ул., 19, 23; Торговая ул., все дома; Пастера ул., все на дому; Елисаветинская ул., частично все дома; Софиевская ул., все дома; Балковская ул., все дома; Разумовская ул., все дома; Средняя ул., все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Воду планируют вернуть во все дома ориентировочно в 16:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. Также может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Напомним, вскоре платежные карты почти 3 тысяч одесситов, накопивших долги за услуги водоснабжения и водоотведения, будут подвергнуты блокировке. С начала мая вступили в силу изменения в Закон Украины "Об исполнительном производстве", позволяющие налагать арест на карточки, расчетные счета и списывать средства с них для погашения долга.