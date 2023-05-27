Часть Одессы без воды: когда возобновят подачу
Сегодня около десятка улиц города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
По состоянию на данный момент воды нет в домах по улицам по следующим адресам:
- Жолио-кюри ул., 72;
- Давида Ойстраха ул., 19, 23;
- Торговая ул., все дома;
- Пастера ул., все на дому;
- Елисаветинская ул., частично все дома;
- Софиевская ул., все дома;
- Балковская ул., все дома;
- Разумовская ул., все дома;
- Средняя ул., все дома.
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Воду планируют вернуть во все дома ориентировочно в 16:00.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. Также может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Напомним, вскоре платежные карты почти 3 тысяч одесситов, накопивших долги за услуги водоснабжения и водоотведения, будут подвергнуты блокировке. С начала мая вступили в силу изменения в Закон Украины "Об исполнительном производстве", позволяющие налагать арест на карточки, расчетные счета и списывать средства с них для погашения долга.