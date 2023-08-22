Частина Одеси до вечора залишиться без води: у чому причина

Жінка миє фрукти. Фото: google

Сьогодні, 22 серпня, деякі мешканці Одеси залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:

вул. 5-а лінія, усі будинки;

вул. Марії Демченко, усі будинки;

вул. Горіхова, усі будинки;

вул. Садовського, усі будинки;

вул. Амундсена, усі будинки;

вул. Художника Федорова, усі будинки;

вул. Миколи Гумільова, усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 20:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Зазначимо, в Україні через заборгованість за житлово-комунальні послуги банки масово заморожують рахунки клієнтів. За час війни борги населення зросли майже вдвічі.