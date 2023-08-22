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Часть Одессы до вечера останется без воды: в чем причина

22 августа 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Часть Одессы до вечера останется без воды: в чем причина
Женщина моет фрукты. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 22 августа, некоторые жители Одессы остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:

  • ул. 5-я линия, все дома;
  • ул. Марии Демченко, все дома;
  • ул. Ореховая, все дома;
  • ул. Садовского, все дома;
  • ул. Амундсена, все дома;
  • ул. Художника Федорова, все дома;
  • ул. Николая Гумилева, все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома к 20:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Отметим, что в Украине из-за задолженности за жилищно-коммунальные услуги банки массово замораживают счета клиентов. За время войны долги населения выросли почти вдвое.

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