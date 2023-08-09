Частина Одеси на добу залишиться без води: перелік адрес

Людина набирає воду. Фото: google

Сьогодні деякі мешканці міста та області залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:

вул. Троїцька, усі будинки,

вул. Маразліївська, усі будинки,

вул. Канатна, усі будинки,

вул. Жуковського, усі будинки,

вул. Грецька, усі будинки,

вул. Юрія Олеші, усі будинки,

пров. Обсерваторний, усі будинки,

вул. Осипова, усі будинки,

вул. Мала Арнаутська, усі будинки,

вул. Чорноморська, усі будинки,

вул. Віри Інбер, усі будинки,

вул. Леонтовича, усі будинки,

вул. Ланжерон пляж, усі будинки,

Деволанівський узвіз, усі будинки,

Карантинний узвіз, усі будинки,

вул. Базарна, усі будинки,

вул. Успенська, усі будинки,

вул. Єврейська, усі будинки,

вул. Карантинна, усі будинки,

бул. Лідерсовський, усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків завтра 10 серпня до 06:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, до 2025 року може залишитися незмінною частина комунальних тарифів: на газ, гарячу воду та опалення. Після зняття мораторію підвищення планується плавним та поступовим.