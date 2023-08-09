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Частина Одеси на добу залишиться без води: перелік адрес

9 серпня 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Частина Одеси на добу залишиться без води: перелік адрес
Людина набирає воду. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні деякі мешканці міста та області залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.  

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами: 

  • вул. Троїцька, усі будинки,
  • вул. Маразліївська, усі будинки,
  • вул. Канатна, усі будинки,
  • вул. Жуковського, усі будинки,
  • вул. Грецька, усі будинки,
  • вул. Юрія Олеші, усі будинки,
  • пров. Обсерваторний, усі будинки,
  • вул. Осипова, усі будинки,
  • вул. Мала Арнаутська, усі будинки,
  • вул. Чорноморська, усі будинки,
  • вул. Віри Інбер, усі будинки,
  • вул. Леонтовича, усі будинки,
  • вул. Ланжерон пляж, усі будинки,
  • Деволанівський узвіз, усі будинки,
  • Карантинний узвіз, усі будинки,
  • вул. Базарна, усі будинки,
  • вул. Успенська, усі будинки,
  • вул. Єврейська, усі будинки,
  • вул. Карантинна, усі будинки,
  • бул. Лідерсовський, усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків завтра 10 серпня до 06:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, до 2025 року може залишитися незмінною частина комунальних тарифів: на газ, гарячу воду та опалення. Після зняття мораторію підвищення планується плавним та поступовим.

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