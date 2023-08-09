Частина Одеси на добу залишиться без води: перелік адрес
Сьогодні деякі мешканці міста та області залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де не буде води в Одесі
Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:
- вул. Троїцька, усі будинки,
- вул. Маразліївська, усі будинки,
- вул. Канатна, усі будинки,
- вул. Жуковського, усі будинки,
- вул. Грецька, усі будинки,
- вул. Юрія Олеші, усі будинки,
- пров. Обсерваторний, усі будинки,
- вул. Осипова, усі будинки,
- вул. Мала Арнаутська, усі будинки,
- вул. Чорноморська, усі будинки,
- вул. Віри Інбер, усі будинки,
- вул. Леонтовича, усі будинки,
- вул. Ланжерон пляж, усі будинки,
- Деволанівський узвіз, усі будинки,
- Карантинний узвіз, усі будинки,
- вул. Базарна, усі будинки,
- вул. Успенська, усі будинки,
- вул. Єврейська, усі будинки,
- вул. Карантинна, усі будинки,
- бул. Лідерсовський, усі будинки.
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків завтра 10 серпня до 06:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, до 2025 року може залишитися незмінною частина комунальних тарифів: на газ, гарячу воду та опалення. Після зняття мораторію підвищення планується плавним та поступовим.