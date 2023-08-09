Часть Одессы на сутки останется без воды: список адресов
Сегодня некоторые жители города и области остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где не будет воды в Одессе
По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:
- ул. Троицкая, все дома,
- ул. Маразлиевская, все дома,
- ул. Канатная, все дома,
- ул. Жуковского, все дома,
- ул. Греческий, все дома,
- ул. Юрия Олеши, все дома,
- пров. Обсерваторный, все дома,
- ул. Осипова, все дома,
- ул. Малая Арнаутская, все дома,
- ул. Черноморская, все дома,
- ул. Веры Инбер, все дома,
- ул. Леонтовича, все дома,
- ул. Ланжерон пляж, все дома,
- Деволановский спуск, все дома,
- Карантинный спуск, все дома,
- ул. Базарная, все дома,
- ул. Успенская, все дома,
- ул. Еврейская, все дома,
- ул. Карантинная, все дома,
- бул. Лидерсовский, все дома.
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома завтра 10 августа до 06:00.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, к 2025 году может остаться неизменной часть коммунальных тарифов: на газ, горячую воду и отопление. После снятия моратория повышение планируется плавным и постепенным.