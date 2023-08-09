Часть Одессы на сутки останется без воды: список адресов

Человек набирает воду. Фото: google

Сегодня некоторые жители города и области остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:

ул. Троицкая, все дома,

ул. Маразлиевская, все дома,

ул. Канатная, все дома,

ул. Жуковского, все дома,

ул. Греческий, все дома,

ул. Юрия Олеши, все дома,

пров. Обсерваторный, все дома,

ул. Осипова, все дома,

ул. Малая Арнаутская, все дома,

ул. Черноморская, все дома,

ул. Веры Инбер, все дома,

ул. Леонтовича, все дома,

ул. Ланжерон пляж, все дома,

Деволановский спуск, все дома,

Карантинный спуск, все дома,

ул. Базарная, все дома,

ул. Успенская, все дома,

ул. Еврейская, все дома,

ул. Карантинная, все дома,

бул. Лидерсовский, все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома завтра 10 августа до 06:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, к 2025 году может остаться неизменной часть коммунальных тарифов: на газ, горячую воду и отопление. После снятия моратория повышение планируется плавным и постепенным.