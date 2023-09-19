Частина Одеси на добу залишиться без води: перелік адрес

Відключення води. Фото: Новини.LIVE

Жителі деяких районів міста Одеса на понад добу залишаться без водопостачання. Це пов’язано з плановими роботами зі зміни аварійної ділянки магістрального водоводу.

Про це повідомляє "Інфоксводоканал".

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Замість зношеної сталевої труби, яка досягла кінця свого терміну служби, буде встановлена сучасна поліетиленова труба, з гарантованим терміном служби не менше 50 років. Також буде встановлена нова запірна арматура.

"З 00:10 20 вересня до 06:00 21 вересня 2023 року буде припинено подачу води споживачам Київського, Хаджибейського та Приморського районів міста Одеси, с.Лиманка, с.Червоний хутір, ж/м "Райдужний", ж/м "Совіньон 1-5", ж/м "Чорноморка" ЖКП "Таїрово". Відключення не зачепить ж/м "7-е небо", "Застава", "Ленселище", "Слобідка"", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, споживачі Інфоксводоканалу заборгували майже пів мільярда гривень. Ці кошти компанія може купити тисячі метрів нових труб та знизити кількість аварійних проривів.