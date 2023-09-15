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Одесити заборгували пів мільярда за воду: як не залишитись без постачання

15 вересня 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесити заборгували пів мільярда за воду: як не залишитись без постачання
Комунальні платежі. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Споживачі Інфоксводоканалу заборгували майже пів мільярда гривень. Ці кошти компанія може купити тисячі метрів нових труб та знизити кількість аварійних проривів.

Про це повідомляє "Інфоксводоканал".

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"На жаль, трубопроводи з часом зношуються та потребують заміни. На закупівлю нових труб та роботи з їх прокладання необхідні чималі витрати. Ціни на матеріали зросли в декілька разів, тому коштів вистачає тільки на саме необхідне. Звертаємось із проханням до всіх споживачів, які заборгували за надані послуги майже пів мільярда гривень, погасити заборгованість, адже за ці кошти можна купити тисячі метрів нових труб та знизити кількість аварійних проривів", — йдеться в повідомленні. 

Суд без боржника 

Нові законодавчі норми спрощують процедуру стягнення комунальних боргів. Після подання заяви до суду та винесення судового рішення проходить всього 5 днів, і присутність боржника на засіданні не є обов'язковою.

Борг можна реструктуризувати

Водночас спеціалісти "Інфоксводоканалу" закликають мешканців Одеси уникати накопичення боргів, щоб уникнути неприємних сюрпризів, пов'язаних із блокуванням картки під час покупок. У разі фінансових труднощів постачальник послуг завжди готовий піти назустріч споживачам і запропонувати реструктуризацію боргу. 

Онлайн оплата

Для швидкої та безпечної оплати введені сервіси дистанційного обслуговування. На вебсайті підприємства можна сплатити за воду одним кліком без реєстрації та комісій, використовуючи карту будь-якого банку. За допомогою чат-ботів у Viber та Telegram можна зручно перевірити стан особового рахунку, передати показання та здійснити оплату.

Нагадаємо, в Україні змінилися суми у житлово-комунальних платіжках, попри мораторій на низку послуг. Рік тому суми були менші приблизно на 14%.

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