Одесситы задолжали полмиллиарда за воду: как не остаться без снабжения

Коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE

Потребители Инфоксводоканала задолжали почти полмиллиарда гривен. Эти средства компания может купить тысячи метров новых труб и снизить количество аварийных прорывов.

Об этом сообщает "Инфоксводоканал".

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"К сожалению, трубопроводы со временем изнашиваются и нуждаются в замене. На закупку новых труб и работы по их прокладке необходимы немалые затраты. Цены на материалы выросли в несколько раз, поэтому средств хватает только на самое необходимое. Обращаемся с просьбой ко всем потребителям, которые задолжали за предоставленные услуги почти пол миллиарда гривен, погасить задолженность, ведь за эти средства можно купить тысячи метров новых труб и снизить количество аварийных прорывов", — говорится в сообщении.

Суд без должника

Новые законодательные нормы упрощают процедуру взыскания коммунальных долгов. После подачи заявления в суд и вынесения судебного решения проходит всего 5 дней, и присутствие должника на заседании не обязательно.

Долг можно реструктуризировать

В то же время, специалисты "Инфоксводоканала" призывают жителей Одессы избегать накопления долгов, чтобы избежать неприятных сюрпризов, связанных с блокировкой карты во время покупок. В случае финансовых затруднений поставщик услуг всегда готов пойти навстречу потребителям и предложить реструктуризацию долга.

Онлайн оплата

Для быстрой и безопасной оплаты введены услуги дистанционного обслуживания. На веб-сайте предприятия можно оплатить воду одним кликом без регистрации и комиссий, используя карту любого банка. С помощью чат-ботов в Viber и Telegram можно удобно проверить состояние лицевого счета, передать показания и произвести оплату.

Напомним, в Украине изменились суммы в жилищно-коммунальных платежах, несмотря на мораторий на ряд услуг. Год назад суммы были меньше примерно на 14%.