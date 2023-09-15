Сотні одеситів залишились без води: причина та перелік адрес

Відключення води. Фото: google

Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 15 вересня, в Одесі припинять водопостачання. Загалом постачання не буде на 22 вулицях.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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вул. Іоганна Гена, усі будинки;

вул. Стовпова, усі будинки;

вул. Шишкіна, 6–63а усі будинки;

вул. Педагогічна, 20–56 усі будинки;

пл. Толбухіна, 2–92 усі будинки;

вул. Комарова, 1–33 усі будинки;

вул. 11-А Ліня Люстдорфської дороги, усі будинки;

вул. 11–17 Лінії усі будинки;

пров. Аркадіївський, усі будинки;

вул. Посмітного, усі будинки;

вул. Івана Франка, 1–45 усі будинки;

вул. Фонтанська дорога, 6–173 усі будинки;

вул. Леваневського, усі будинки;

вул. Толбухіна, усі будинки;

вул. Академіка Філатова, 16 усі будинки;

вул. Героїв прикордонників, усі будинки;

просп. Адміральський, усі будинки;

пров. Економічний, усі будинки;

вул. Люстдорфська дорога, 10–160 усі будинки;

вул. Олександра Невського, усі будинки;

вул. Бригадна, усі будинки;

вул. Інглезі, усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 14:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, В Україні змінилися суми у житлово-комунальних платіжках, попри мораторій на низку послуг. Рік тому суми були менші приблизно на 14%.

Крім того, в Україні на тлі війни у деяких містах фахівці комунального господарства не можуть вчасно здійснити перевірки приладів обліку громадян. Через це мають намір просити уряд змістити терміни їх проведення.