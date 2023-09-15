Сотни одесситов остались без воды: причина и список адресов

Отключение воды. Фото: google

Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 15 сентября, в Одессе прекратят водоснабжение. В общей сложности поставки не будет на 22 улицах.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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ул. Иоганна Гена, все дома;

ул. Столбовая, все дома;

ул. Шишкина, 6 – 63а все дома;

ул. Педагогическая, 20 – 56 все дома;

пл. Толбухина, 2 – 92 все дома;

ул. Комарова, 1 – 33 все дома;

ул. 11-А Линя Люстдорфской дороги, все дома;

ул. 11-17 Линии все дома;

пров. Аркадиевский, все дома;

ул. Умного, все дома;

ул. Ивана Франко, 1 – 45 все дома;

ул. Фонтанская дорога, 6 – 173 все дома;

ул. Леваневского, все дома;

ул. Толбухина, все дома;

ул. Академика Филатова, 16 все дома;

ул. Героев пограничников, все дома;

просп. Адмиральский, все дома;

пров. Экономичный, все дома;

ул. Люстдорфская дорога, 10 – 160 всех домов;

ул. Александра Невского, все дома;

ул. Бригадная, все дома;

ул. Ингле, все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома до 14:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, в Украине изменились суммы в жилищно-коммунальных платежках, несмотря на мораторий на ряд услуг. Год назад суммы были меньше примерно на 14%.

Кроме того, в Украине на фоне войны в некоторых городах специалисты коммунального хозяйства не могут своевременно проверить приборы учета граждан. В связи с этим намерены просить правительство сместить сроки их проведения.