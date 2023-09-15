Сотни одесситов остались без воды: причина и список адресов
Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 15 сентября, в Одессе прекратят водоснабжение. В общей сложности поставки не будет на 22 улицах.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды в Одессе
- ул. Иоганна Гена, все дома;
- ул. Столбовая, все дома;
- ул. Шишкина, 6 – 63а все дома;
- ул. Педагогическая, 20 – 56 все дома;
- пл. Толбухина, 2 – 92 все дома;
- ул. Комарова, 1 – 33 все дома;
- ул. 11-А Линя Люстдорфской дороги, все дома;
- ул. 11-17 Линии все дома;
- пров. Аркадиевский, все дома;
- ул. Умного, все дома;
- ул. Ивана Франко, 1 – 45 все дома;
- ул. Фонтанская дорога, 6 – 173 все дома;
- ул. Леваневского, все дома;
- ул. Толбухина, все дома;
- ул. Академика Филатова, 16 все дома;
- ул. Героев пограничников, все дома;
- просп. Адмиральский, все дома;
- пров. Экономичный, все дома;
- ул. Люстдорфская дорога, 10 – 160 всех домов;
- ул. Александра Невского, все дома;
- ул. Бригадная, все дома;
- ул. Ингле, все дома.
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома до 14:00.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, в Украине изменились суммы в жилищно-коммунальных платежках, несмотря на мораторий на ряд услуг. Год назад суммы были меньше примерно на 14%.
Кроме того, в Украине на фоне войны в некоторых городах специалисты коммунального хозяйства не могут своевременно проверить приборы учета граждан. В связи с этим намерены просить правительство сместить сроки их проведения.