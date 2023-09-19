Часть Одессы в сутки останется без воды: список адресов

Отключение воды. Фото: Новини.LIVE

Жители некоторых районов города Одесса на более суток останутся без водоснабжения. Это связано с плановыми работами по изменению аварийного участка магистрального водовода.

Об этом сообщает "Инфоксводоканал".

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Вместо изношенной стальной трубы, достигшей конца своего срока службы, будет установлена современная полиэтиленовая труба, с гарантированным сроком службы не менее 50 лет. Также будет установлена новая запорная арматура.

"С 00:10 20 сентября до 06:00 21 сентября 2023 будет прекращена подача воды потребителям Киевского, Хаджибейского и Приморского районов города Одессы, с.Лиманка, с. Красный хутор, ж/м "Радужный", ж/м "Совиньон" 1-5", ж/м "Черноморка" ЖКУ "Таирово". Отключение не коснется ж/м "7-е небо", "Залог", "Ленселище", "Слободка"", — говорится в сообщении.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, потребители Инфоксводоканала задолжали почти пол миллиарда гривен. Эти средства компания может купить тысячи метров новых труб и снизить количество аварийных прорывов.