Часть Одессы в сутки останется без воды: список адресов
Жители некоторых районов города Одесса на более суток останутся без водоснабжения. Это связано с плановыми работами по изменению аварийного участка магистрального водовода.
Об этом сообщает "Инфоксводоканал".
Вместо изношенной стальной трубы, достигшей конца своего срока службы, будет установлена современная полиэтиленовая труба, с гарантированным сроком службы не менее 50 лет. Также будет установлена новая запорная арматура.
"С 00:10 20 сентября до 06:00 21 сентября 2023 будет прекращена подача воды потребителям Киевского, Хаджибейского и Приморского районов города Одессы, с.Лиманка, с. Красный хутор, ж/м "Радужный", ж/м "Совиньон" 1-5", ж/м "Черноморка" ЖКУ "Таирово". Отключение не коснется ж/м "7-е небо", "Залог", "Ленселище", "Слободка"", — говорится в сообщении.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, потребители Инфоксводоканала задолжали почти пол миллиарда гривен. Эти средства компания может купить тысячи метров новых труб и снизить количество аварийных прорывов.