Частина Одеси та області без води: коли відновлять постачання

Відключення води. Фото: google

Сьогодні, 15 серпня, деякі мешканці Одеси та області залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:

вул. Генерала Бочарова, 30, 32, 34 усі будинки;

просп. Добровольського, 118 усі будинки;

пров. 3-й західний, 8 — 10 парні будинки;

пров. 2-й західний, 2 парні будинки;

вул. Балківська, 30 — 36/7 усі будинки;

село Набережне усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 17:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

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