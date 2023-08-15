Частина Одеси та області без води: коли відновлять постачання
Сьогодні, 15 серпня, деякі мешканці Одеси та області залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де не буде води в Одесі
Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:
- вул. Генерала Бочарова, 30, 32, 34 усі будинки;
- просп. Добровольського, 118 усі будинки;
- пров. 3-й західний, 8 — 10 парні будинки;
- пров. 2-й західний, 2 парні будинки;
- вул. Балківська, 30 — 36/7 усі будинки;
- село Набережне усі будинки.
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 17:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
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