Часть Одессы и области без воды: когда возобновят снабжение
Сегодня, 15 августа, некоторые жители Одессы и области остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где не будет воды в Одессе
По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:
- ул. Генерала Бочарова, 30, 32, 34 все дома;
- просп. Добровольского, 118 все дома;
- пров. 3-й западный, 8 – 10 парные дома;
- пров. 2-й западный, 2 парных дома;
- ул. Балковская, 30 – 36/7 все дома;
- село Набережное все дома.
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома до 17:00.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
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