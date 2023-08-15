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Часть Одессы и области без воды: когда возобновят снабжение

15 августа 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Часть Одессы и области без воды: когда возобновят снабжение
Отключение воды. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 15 августа, некоторые жители Одессы и области остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:

  • ул. Генерала Бочарова, 30, 32, 34 все дома;
  • просп. Добровольского, 118 все дома;
  • пров. 3-й западный, 8 – 10 парные дома;
  • пров. 2-й западный, 2 парных дома;
  • ул. Балковская, 30 – 36/7 все дома;
  • село Набережное все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома до 17:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

В Украине граждане, которые финансово не могут оплачивать коммунальные услуги, имеют право на жилищную субсидию. При этом произвести расчет можно самостоятельно. Как это сделать читайте в материале.

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