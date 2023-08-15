Часть Одессы и области без воды: когда возобновят снабжение

Отключение воды. Фото: google

Сегодня, 15 августа, некоторые жители Одессы и области остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:

ул. Генерала Бочарова, 30, 32, 34 все дома;

просп. Добровольского, 118 все дома;

пров. 3-й западный, 8 – 10 парные дома;

пров. 2-й западный, 2 парных дома;

ул. Балковская, 30 – 36/7 все дома;

село Набережное все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома до 17:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

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