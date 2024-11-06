Відключення води в Одесі — адреси та час відновлення

Черга за водою біля бювету. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 6 листопада, декілька вулиць Одеси залишилися без води через планові ремонтні роботи. Відновити водопостачання обіцяють увечері. Втім, не виключені нові аварійні ситуації, через які час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

Читайте також:

Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води

До 16:00 водопостачання буде відсутнє:

вул. Вишнева — усі будинки;

вул. Луцька — усі будинки;

пров. Вишневий — усі будинки;

вул. Перемоги — усі будинки;

вул. Дем'яного — усі будинки.

До 18:00 без води будуть:

Ж/М Селекційний інститут;

вул. 1-а Проектована — усі будинки;

вул. Академіка Гаркавого — усі будинки;

пров. 4-й Житомирський — усі будинки.

До 20:00 водопостачання не буде у жителів:

просп. Князя Ярослава Мудрого, 16-26 — усі будинки;

12 та 15 лінія Люстдорфської дороги.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, будувати новий водогін у Миколаєві буде одеська фірма. Також ми повідомляли, хто може отримувати житлову субсидію, навіть якщо є заборгованість за житлово-комунальні послуги.