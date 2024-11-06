Отключение воды в Одессе — адреса и время восстановления

Часть Одессы осталась без воды — причины
Сегодня, 6 ноября, несколько улиц Одессы остались без воды из-за плановых ремонтных работ. Восстановить водоснабжение обещают вечером. Впрочем, не исключены новые аварийные ситуации, из-за которых время может изменяться.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды
К 16:00 водоснабжение будет отсутствовать:
- ул. Вишневая — все дома;
- ул. Луцка — все дома;
- пер. Вишневый — все дома;
- ул. Победы — все дома;
- ул. Демьяного — все дома.
До 18:00 без воды будут:
- Ж/М Селекционный институт;
- ул. 1-я Проектируемая — все дома;
- ул. Академика Гаркавого — все дома;
- пер. 4-й Житомирский — все дома.
До 20:00 водоснабжение не будет у жителей:
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 16-26 — все дома;
- 12 и 15 линия Люстдорфской дороги.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно) :
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
Напомним, строить новый водопровод в Николаеве будет одесская фирма. Также мы сообщали, кто может получать жилищную субсидию даже если есть задолженность за жилищно-коммунальные услуги.
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