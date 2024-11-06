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Часть Одессы осталась без воды — причины

6 ноября 2024 12:57
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение воды в Одессе — адреса и время восстановления
Очередь за водой возле бювета. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 6 ноября, несколько улиц Одессы остались без воды из-за плановых ремонтных работ. Восстановить водоснабжение обещают вечером. Впрочем, не исключены новые аварийные ситуации, из-за которых время может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды

К 16:00 водоснабжение будет отсутствовать:

  • ул. Вишневая — все дома;
  • ул. Луцка — все дома;
  • пер. Вишневый — все дома;
  • ул. Победы — все дома;
  • ул. Демьяного — все дома.

До 18:00 без воды будут:

  • Ж/М Селекционный институт;
  • ул. 1-я Проектируемая — все дома;
  • ул. Академика Гаркавого — все дома;
  • пер. 4-й Житомирский — все дома.

До 20:00 водоснабжение не будет у жителей:

  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 16-26 — все дома;
  • 12 и 15 линия Люстдорфской дороги.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​ Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, строить новый водопровод в Николаеве будет одесская фирма. Также мы сообщали, кто может получать жилищную субсидию даже если есть задолженность за жилищно-коммунальные услуги.

вода коммунальные услуги Одесса Новости Одессы отсутствие воды

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