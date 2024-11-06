Отключение воды в Одессе — адреса и время восстановления

Очередь за водой возле бювета. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 6 ноября, несколько улиц Одессы остались без воды из-за плановых ремонтных работ. Восстановить водоснабжение обещают вечером. Впрочем, не исключены новые аварийные ситуации, из-за которых время может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

Читайте также:

Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды

К 16:00 водоснабжение будет отсутствовать:

ул. Вишневая — все дома;

ул. Луцка — все дома;

пер. Вишневый — все дома;

ул. Победы — все дома;

ул. Демьяного — все дома.

До 18:00 без воды будут:

Ж/М Селекционный институт;

ул. 1-я Проектируемая — все дома;

ул. Академика Гаркавого — все дома;

пер. 4-й Житомирский — все дома.

До 20:00 водоснабжение не будет у жителей:

просп. Князя Ярослава Мудрого, 16-26 — все дома;

12 и 15 линия Люстдорфской дороги.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150; ​

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​Академическая, 11; ​

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105; ​

Академическая, 2; ​

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рябина, 1; ​

Дальницкая, 25;

​ Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, строить новый водопровод в Николаеве будет одесская фирма. Также мы сообщали, кто может получать жилищную субсидию даже если есть задолженность за жилищно-коммунальные услуги.