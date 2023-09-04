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Частина Одеси залишилась без води: в чому причина

4 вересня 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Частина Одеси залишилась без води: в чому причина
Відключення води. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні 4 вересня в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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  • вул. Чернишевського, 
  • вул. Складська 
  • вул. Генерала Цвєтаєва, 
  • пров. Високий, 
  • вул. Заболотного, 35.40.44.50.52,
  • вул. Генерала Бочарова, 31,41,
  • вул. Керченська, 188,
  • вул. Кримська, 
  • вул. Семена Палія, 100.108,
  • вул. Крутоярська. 

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 17:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, в Україні діє експериментальний проєкт з оформлення субсидій. Заяву на її отримання можна подати за спрощеною процедурою. 

Також ми писали, що у Пенсійному фонді розповіли про те, хто восени матиме право на житлові субсидії на оплату комунальних послуг. Також відомо, хто втратить право на допомогу.

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