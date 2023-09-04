Частина Одеси залишилась без води: в чому причина
У зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні 4 вересня в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не буде води в Одесі
- вул. Чернишевського,
- вул. Складська
- вул. Генерала Цвєтаєва,
- пров. Високий,
- вул. Заболотного, 35.40.44.50.52,
- вул. Генерала Бочарова, 31,41,
- вул. Керченська, 188,
- вул. Кримська,
- вул. Семена Палія, 100.108,
- вул. Крутоярська.
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 17:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
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