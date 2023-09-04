Частина Одеси залишилась без води: в чому причина

Відключення води. Фото: Новини.LIVE

У зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні 4 вересня в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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вул. Чернишевського,

вул. Складська

вул. Генерала Цвєтаєва,

пров. Високий,

вул. Заболотного, 35.40.44.50.52,

вул. Генерала Бочарова, 31,41,

вул. Керченська, 188,

вул. Кримська,

вул. Семена Палія, 100.108,

вул. Крутоярська.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 17:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, в Україні діє експериментальний проєкт з оформлення субсидій. Заяву на її отримання можна подати за спрощеною процедурою.

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