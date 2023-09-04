Часть Одессы осталась без воды: в чем причина

Отключение воды. Фото: Новини.LIVE

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня 4 сентября в Одессе прекратят водоснабжение. Восстановить его планируется до конца дня.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где не будет воды в Одессе

ул. Чернышевского,

ул. Складская

ул. Генерала Цветаева,

пров. Высокий,

ул. Заболотного, 35.40.44.50.52,

ул. Генерала Бочарова, 31,41,

ул. Керченская, 188,

ул. Крымская,

ул. Семена Палия, 100.108,

ул. Крутоярская.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома к 17:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, в Украине действует экспериментальный проект по оформлению субсидий. Заявление на его получение можно подать по упрощенной процедуре.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде рассказали о том, кто осенью будет иметь право на жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг. Также известно, кто лишится права на помощь.