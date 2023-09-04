Часть Одессы осталась без воды: в чем причина
В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня 4 сентября в Одессе прекратят водоснабжение. Восстановить его планируется до конца дня.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды в Одессе
- ул. Чернышевского,
- ул. Складская
- ул. Генерала Цветаева,
- пров. Высокий,
- ул. Заболотного, 35.40.44.50.52,
- ул. Генерала Бочарова, 31,41,
- ул. Керченская, 188,
- ул. Крымская,
- ул. Семена Палия, 100.108,
- ул. Крутоярская.
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома к 17:00.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, в Украине действует экспериментальный проект по оформлению субсидий. Заявление на его получение можно подать по упрощенной процедуре.
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