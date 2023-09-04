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Часть Одессы осталась без воды: в чем причина

4 сентября 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Часть Одессы осталась без воды: в чем причина
Отключение воды. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня 4 сентября в Одессе прекратят водоснабжение. Восстановить его планируется до конца дня.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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  • ул. Чернышевского,
  • ул. Складская
  • ул. Генерала Цветаева,
  • пров. Высокий,
  • ул. Заболотного, 35.40.44.50.52,
  • ул. Генерала Бочарова, 31,41,
  • ул. Керченская, 188,
  • ул. Крымская,
  • ул. Семена Палия, 100.108,
  • ул. Крутоярская.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома к 17:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, в Украине действует экспериментальный проект по оформлению субсидий. Заявление на его получение можно подать по упрощенной процедуре.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде рассказали о том, кто осенью будет иметь право на жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг. Также известно, кто лишится права на помощь.

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