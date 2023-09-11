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Частина Одеси залишилася без води: в чому причина

11 вересня 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Частина Одеси залишилася без води: в чому причина
Людина набирає воду в склянку. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 11 вересня, в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня.  

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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  • вул. Петрашевського, усі будинки;
  • вул. Сєрогодського, 3-23. усі будинки;
  • вул. Степова, усі будинки;
  • вул. Запорізька, усі будинки;
  • вул. Прохоровська, усі будинки;
  • вул. Богдана Хмельницького, усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 16:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

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