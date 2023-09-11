Частина Одеси залишилася без води: в чому причина
Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 11 вересня, в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не буде води в Одесі
- вул. Петрашевського, усі будинки;
- вул. Сєрогодського, 3-23. усі будинки;
- вул. Степова, усі будинки;
- вул. Запорізька, усі будинки;
- вул. Прохоровська, усі будинки;
- вул. Богдана Хмельницького, усі будинки.
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 16:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
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