Частина Одеси залишилася без води: в чому причина

Людина набирає воду в склянку. Фото: google

Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 11 вересня, в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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вул. Петрашевського, усі будинки;

вул. Сєрогодського, 3-23. усі будинки;

вул. Степова, усі будинки;

вул. Запорізька, усі будинки;

вул. Прохоровська, усі будинки;

вул. Богдана Хмельницького, усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 16:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

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