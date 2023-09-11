Часть Одессы осталась без воды: в чем причина
В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 11 сентября, в Одессе прекратят водоснабжение. Восстановить его планируется до конца дня.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды в Одессе
- ул. Петрашевского, все дома;
- ул. Серогодского, 3-23. все дома;
- ул. Степная, все дома;
- ул. Запорожская, все дома;
- ул. Прохоровская, все дома;
- ул. Богдана Хмельницкого, все дома.
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома до 16:00.
Отметим, время восстановления водоснабжения может меняться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
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