Часть Одессы осталась без воды: в чем причина

Человек набирает воду в стакан. Фото: google

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 11 сентября, в Одессе прекратят водоснабжение. Восстановить его планируется до конца дня.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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ул. Петрашевского, все дома;

ул. Серогодского, 3-23. все дома;

ул. Степная, все дома;

ул. Запорожская, все дома;

ул. Прохоровская, все дома;

ул. Богдана Хмельницкого, все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома до 16:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может меняться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

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