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Часть Одессы осталась без воды: в чем причина

11 сентября 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Часть Одессы осталась без воды: в чем причина
Человек набирает воду в стакан. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 11 сентября, в Одессе прекратят водоснабжение. Восстановить его планируется до конца дня.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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  • ул. Петрашевского, все дома;
  • ул. Серогодского, 3-23. все дома;
  • ул. Степная, все дома;
  • ул. Запорожская, все дома;
  • ул. Прохоровская, все дома;
  • ул. Богдана Хмельницкого, все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома до 16:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может меняться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, в Украине малообеспеченным пенсионерам, проживающим в прифронтовых зонах, начали выплачивать пособие от Организации Объединенных Наций. Эксперты рассказали, как эти выплаты окажут влияние на размер жилищно-коммунальных субсидий.

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