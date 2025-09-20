Відключення світла в Одесі 20 вересня

Електрик перевіряє обладнання. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі сьогодні, 20 вересня, знову відключили електроенергію. Роботи проводяться у різних районах міста. Світла не буде кілька годин, тож мешканцям радять заздалегідь підготуватися.

Про це у суботу, 20 вересня, повідомили в Одеській міській раді.

Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ (до 17:00):

Фонтанська дорога, 8/к.5, 8/к.6, 8/к.7

Центральний РЕМ (до 19:00):

С. Ріхтера, 148а

Старицького, 12

Старицького, 20/к.1

Старицького, 20/к.2

Південний РЕМ (до 20:00):

Венгера, 6

Приморська, 138а

Проектована, 3/10

Сонячна, 29

Чуковського, 5/63

Зелений мис, ТОВ садівників, 133

пров. 2-й Тупиковий, 8-21

пров. Приморський, 2-4

пр. Свободи, 28-105

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

