Головна Одеса Частина Одеси залишилася без світла — коли з'явиться електрика

Частина Одеси залишилася без світла — коли з'явиться електрика

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 09:40
Відключення світла в Одесі 20 вересня
Електрик перевіряє обладнання. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі сьогодні, 20 вересня, знову відключили електроенергію. Роботи проводяться у різних районах міста. Світла не буде кілька годин, тож мешканцям радять заздалегідь підготуватися.

Про це у суботу, 20 вересня, повідомили в Одеській міській раді.

Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ (до 17:00):

  • Фонтанська дорога, 8/к.5, 8/к.6, 8/к.7

Центральний РЕМ (до 19:00):

  • С. Ріхтера, 148а
  • Старицького, 12
  • Старицького, 20/к.1
  • Старицького, 20/к.2

Південний РЕМ (до 20:00):

  • Венгера, 6
  • Приморська, 138а
  • Проектована, 3/10
  • Сонячна, 29
  • Чуковського, 5/63
  • Зелений мис, ТОВ садівників, 133
  • пров. 2-й Тупиковий, 8-21
  • пров. Приморський, 2-4
  • пр. Свободи, 28-105

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Козир закликав громадян готуватися до найгіршого взимку через обстріли. Також ми писали, як зробити простий "вічний" ліхтарик із підручних матеріалів, який працюватиме понад рік і не боїться морозів.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
