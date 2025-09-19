Відсутність планових відключень електроенергії в Одесі 20 вересня

Нічний міський сад в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Фахівці продовжують відновлювати енергетичні об’єкти, пошкоджені внаслідок російських обстрілів протягом останніх трьох років. Однак 20 вересня в Одесі планових відключень електроенергії не очікується.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Де дізнатися графіки

Споживання електроенергії знизилось. Станом на ранок воно менше на 4%, ніж попереднього дня у четвер. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

