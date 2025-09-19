Відсутність планових відключень електроенергії в Одесі 20 вересня

Відключення світла в Одесі — чи будуть діяти графіки завтра
Фахівці продовжують відновлювати енергетичні об’єкти, пошкоджені внаслідок російських обстрілів протягом останніх трьох років. Однак 20 вересня в Одесі планових відключень електроенергії не очікується.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
Споживання електроенергії знизилось. Станом на ранок воно менше на 4%, ніж попереднього дня у четвер. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
