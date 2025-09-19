Отсутствие плановых отключений электроэнергии в Одессе 20 сентября

Ночной городской сад в Одессе. Фото: Новости.LIVE

Специалисты продолжают восстанавливать энергетические объекты, поврежденные в результате российских обстрелов в течение последних трех лет. Однако 20 сентября в Одессе плановых отключений электроэнергии не ожидается.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

Потребление электроэнергии снизилось. По состоянию на утро оно меньше на 4%, чем в предыдущий день в четверг. В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

