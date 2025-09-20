Видео
Часть Одессы осталась без света — когда появится электричество

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 09:40
Отключение света в Одессе 20 сентября
Электрик проверяет оборудование. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе сегодня, 20 сентября, снова отключили электроэнергию. Работы проводятся в разных районах города. Света не будет несколько часов, поэтому жителям советуют заранее подготовиться.

Об этом в субботу, 20 сентября, сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:

Где нет света в Одессе

Центральный РЭС (до 17:00):

  • Фонтанская дорога, 8/к.5, 8/к.6, 8/к.7

Центральный РЭС (до 19:00):

  • С. Рихтера, 148а
  • Старицкого, 12
  • Старицкого, 20/к.1
  • Старицкого, 20/к.2

Южный РЭС (до 20:00):

  • Венгера, 6
  • Приморская, 138а
  • Проектируемая, 3/10
  • Солнечная, 29
  • Чуковского, 5/63
  • Зеленый мыс, ООО садоводов, 133
  • переулок 2-й Тупиковый, 8-21
  • переулок Приморский, 2-4
  • пр. Свободы, 28-105

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Козырь призвал граждан готовиться к худшему зимой из-за обстрелов. Также мы писали, как сделать простой "вечный" фонарик из подручных материалов, который будет работать больше года и не боится морозов.

Одесса электроэнергия Одесская область Новости Одессы отключения света свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
