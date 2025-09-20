Отключение света в Одессе 20 сентября

Часть Одессы осталась без света — когда появится электричество
В Одессе сегодня, 20 сентября, снова отключили электроэнергию. Работы проводятся в разных районах города. Света не будет несколько часов, поэтому жителям советуют заранее подготовиться.
Об этом в субботу, 20 сентября, сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света в Одессе
Центральный РЭС (до 17:00):
- Фонтанская дорога, 8/к.5, 8/к.6, 8/к.7
Центральный РЭС (до 19:00):
- С. Рихтера, 148а
- Старицкого, 12
- Старицкого, 20/к.1
- Старицкого, 20/к.2
Южный РЭС (до 20:00):
- Венгера, 6
- Приморская, 138а
- Проектируемая, 3/10
- Солнечная, 29
- Чуковского, 5/63
- Зеленый мыс, ООО садоводов, 133
- переулок 2-й Тупиковый, 8-21
- переулок Приморский, 2-4
- пр. Свободы, 28-105
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Козырь призвал граждан готовиться к худшему зимой из-за обстрелов. Также мы писали, как сделать простой "вечный" фонарик из подручных материалов, который будет работать больше года и не боится морозов.
Читайте Новини.LIVE!