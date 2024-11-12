В Одесі не працює одна з котелень — коли повернуть тепло

Чоловік і кіт гріються біля обогрівача. Фото: ілюстративне/freepik

В Одесі тимчасово припинила працювати котельня "Північна-1". Через це без опалення лишилася частина Пересипського району. Повернути тепло обіцяють ввечері.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської мерії у вівторок, 12 листопада.

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Повідомлення про зупинку котельні. Фото: скриншот

Котельня на ремонті

Причиною призупинення роботи котельні у мерії називають реконструкцію димаря. Завершити ремонт обіцяють о 20:00. Зазначимо, що вночі проти 12 листопада комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" вже зупиняло роботу цієї котельні.

Нагадаємо, опалювальний сезон в Одесі розпочався 4 листопада. У міськраді заявляли, що все місто забезпечать опаленням протягом десяти днів. Втім, як з'ясували журналісти Новини.LIVE, у багатьох одеситів батареї досі холодні.

Також ми повідомляли про ремонт котельні "Північна-2". Там монтували нову димову трубу — стара була зруйнована сильним вітром минулого року.