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Частина Одеси залишилася без тепла — причина

12 листопада 2024 12:53
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі не працює одна з котелень — коли повернуть тепло
Чоловік і кіт гріються біля обогрівача. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі тимчасово припинила працювати котельня "Північна-1". Через це без опалення лишилася частина Пересипського району. Повернути тепло обіцяють ввечері.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської мерії у вівторок, 12 листопада.

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Повідомлення про зупинку котельні. Фото: скриншот

Котельня на ремонті

Причиною призупинення роботи котельні у мерії називають реконструкцію димаря. Завершити ремонт обіцяють о 20:00. Зазначимо, що вночі проти 12 листопада комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" вже зупиняло роботу цієї котельні.

Нагадаємо, опалювальний сезон в Одесі розпочався 4 листопада. У міськраді заявляли, що все місто забезпечать опаленням протягом десяти днів. Втім, як з'ясували журналісти Новини.LIVE, у багатьох одеситів батареї досі холодні

Також ми повідомляли про ремонт котельні "Північна-2". Там монтували нову димову трубу — стара була зруйнована сильним вітром минулого року. 

опалення комунальні послуги Одеса опалювальний сезон Новини Одеси

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