В Одессе не работает одна из котельных — когда вернут тепло

Мужчина и кот греются у обогревателя. Фото: иллюстративное/freepik

В Одессе временно прекратила работу котельная "Северная-1". Поэтому без отопления осталась часть Пересыпского района. Вернуть тепло обещают вечером.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской мэрии во вторник, 12 ноября.

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Уведомление об остановке котельной. Фото: скриншот

Котельная на ремонте

Причиной приостановки работы котельной в мэрии называют реконструкцию дымохода. Завершить ремонт обещают в 20:00. Отметим, что ночью на 12 ноября коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" уже останавливало работу этой котельной.

Напомним, отопительный сезон в Одессе начался 4 ноября. В горсовете заявляли, что весь город будет обеспечен отоплением в течение десяти дней. Впрочем, как выяснили журналисты Новини.LIVE, у многих одесситов батареи все еще холодные.

Также мы сообщали о ремонте котельной "Северная-2". Там монтировали новую дымовую трубу — старая была разрушена сильным ветром в прошлом году.