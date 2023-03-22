Частина Одеси залишилася без водопостачання: в чому причина

Тривають ремонтні роботи

Сьогодні зранку в Одесі сталося аварійне відключення водопостачання. Без води залишились мешканці семи густонаселених вулиць міста.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Де відключили воду?

Академіка Корольова вул.

Люстдорфська дорога вул.

Академіка Вільямса вул.

Ільфа і Петрова вул.

Тролейбусна вул.

Романтичний пров.

Академіка Глушка просп.

Орієнтований час відновлення водопостачання — 16:00. Втім він може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Нагадаємо, нові тарифи планують затвердити у березні. Перший етап підвищення прогнозується вже у квітні.