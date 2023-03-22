Частина Одеси залишилася без водопостачання: в чому причина
Сьогодні зранку в Одесі сталося аварійне відключення водопостачання. Без води залишились мешканці семи густонаселених вулиць міста.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
-
Внаслідок атаки у Запоріжжі загинула людина, десятки поранених госпіталізовані
-
Лукашенко влаштував істерику через постачання Україні британських снарядів
-
Бізнесу заборонять використання у брендах та товарах символів війни: деталі законопроєкту
-
Запорізька влада прокоментувала обстріл житлового будинку: скільки ракет влучило у багатоповерхівку
-
Наслідки ракетного удару по Запоріжжю (ФОТО)
-
Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку
-
Ведуча марафону "Єдині новини" Мосейчук вперше показала домашнього улюбленця
-
Зеленський оприлюднив момент удару ракети рф по будинку у Запоріжжі
-
Росіяни атакують Херсон: що відомо
-
Грізманн може закінчити кар'єру у збірній Франції через Мбаппе
Де відключили воду?
- Академіка Корольова вул.
- Люстдорфська дорога вул.
- Академіка Вільямса вул.
- Ільфа і Петрова вул.
- Тролейбусна вул.
- Романтичний пров.
- Академіка Глушка просп.
Орієнтований час відновлення водопостачання — 16:00. Втім він може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Нагадаємо, нові тарифи планують затвердити у березні. Перший етап підвищення прогнозується вже у квітні.