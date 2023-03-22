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Частина Одеси залишилася без водопостачання: в чому причина

22 березня 2023 14:00
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Анна Мурадова
Редактор
Тривають ремонтні роботи
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні зранку в Одесі сталося аварійне відключення водопостачання. Без води залишились мешканці семи густонаселених вулиць міста.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де відключили воду?

  • Академіка Корольова вул. 
  • Люстдорфська дорога вул. 
  • Академіка Вільямса вул. 
  • Ільфа і Петрова вул. 
  • Тролейбусна вул. 
  • Романтичний пров. 
  • Академіка Глушка просп. 

Орієнтований час відновлення водопостачання — 16:00. Втім він може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155  

Нагадаємо, нові тарифи планують затвердити у березні. Перший етап підвищення прогнозується вже у квітні.

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