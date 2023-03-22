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Часть Одессы осталась без водоснабжения: в чем причина

22 марта 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Продолжаются ремонтные работы
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня утром в Одессе произошло аварийное отключение водоснабжения. Без воды остались жители семи густонаселенных улиц города.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где отключили воду?

  • Академика Королева ул.
  • Люстдорфская ул.
  • Академика Вильямса, ул.
  • Ильфа и Петрова ул.
  • Троллейбусная ул.
  • Романский пер.
  • Академика Глушко просп.

Ориентировочное время восстановления водоснабжения — 16:00. Впрочем, он может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155

Напомним, новые тарифы планируется утвердить в марте. Первый этап повышения прогнозируется уже в апреле.

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