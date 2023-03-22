Часть Одессы осталась без водоснабжения: в чем причина

Продолжаются ремонтные работы

Сегодня утром в Одессе произошло аварийное отключение водоснабжения. Без воды остались жители семи густонаселенных улиц города.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Где отключили воду?

Академика Королева ул.

Люстдорфская ул.

Академика Вильямса, ул.

Ильфа и Петрова ул.

Троллейбусная ул.

Романский пер.

Академика Глушко просп.

Ориентировочное время восстановления водоснабжения — 16:00. Впрочем, он может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Напомним, новые тарифы планируется утвердить в марте. Первый этап повышения прогнозируется уже в апреле.