Часть Одессы осталась без водоснабжения: в чем причина
Сегодня утром в Одессе произошло аварийное отключение водоснабжения. Без воды остались жители семи густонаселенных улиц города.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
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Где отключили воду?
- Академика Королева ул.
- Люстдорфская ул.
- Академика Вильямса, ул.
- Ильфа и Петрова ул.
- Троллейбусная ул.
- Романский пер.
- Академика Глушко просп.
Ориентировочное время восстановления водоснабжения — 16:00. Впрочем, он может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Напомним, новые тарифы планируется утвердить в марте. Первый этап повышения прогнозируется уже в апреле.